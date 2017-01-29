ثبت نام آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون EPT نوبت بهمن ماه دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد.

آزمون زبان انگلیسی EPT در روز جمعه ۲۹ بهمن ۹۵ به طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، آمل و کرمان برگزار خواهد شد و زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

داوطلبان می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی ENGLISH.IAU.AC.IR نسبت به ثبت نام اقدام و همچنین از منابع و بودجه بندی سوالات این آزمون آگاهی یابند.

پس از برگزاری آزمون، کلید و سوالات از طریق سامانه یاد شده در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.