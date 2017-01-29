لاشه ۲۱ قطعه پرنده از یک قاچاقچی درزنجان کشف شد

سید رضا موسوی مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ماموران یگان حفاظت از منزل یک قاچاقچی در روستای حصار شهرستان زنجان لاشه ۲۱ پرنده وحشی شامل اردک ،غاز و کبک و ۱ قطعه تاکسیدرمی اردک و ۸ کیلو گوشت گراز را کشف شد.

وی ادامه داد: همچنین ۴۷ تیر فشنگ چارپاره و ساچمه ای ، یک قبضه سلاح شکاری از منزل این متخلف پیدا شد و این شکارچی با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

موسوی یادآور شد: در پی گشت و کنترل شبانه مامورین پاسگاه محیط بانی دشت سهرین ساعت ۴ بامداد روز جمعه مورخ هشتم بهمن ماه چهار فرد متخلف در حین شکار خرگوش در اراضی روستای سهرین در منطقه حفاظت شده سرخ آباد دستگیر و لاشه ۷ سر خرگوش از متخلفین کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان ادامه داد: متخلفین در تاریکی شب با استفاده از پروژکتور و اسلحه شکاری اقدام به شکار خرگوش می نمودند که در دام محیط بانان گرفتار شدند.