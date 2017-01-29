راجر فدرر با شکست نادال فاتح نخستین گرند اسلم سال ۲۰۱۷ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، راجر فدرر و رافائل نادال روز یکشنبه دیدار مهیج و تماشایی خود در فینال رقابتهای تنیس آزاد استرالیا را برگزار کردند که در پایان فدرر حریف سنتی خود را با حساب ۳ بر ۲ شکست داد و فاتح نخستین گرند اسلم سال ۲۰۱۶ شد.

فدرر ست های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با امتیازات ۶ بر ۴، ۶ بر یک و ۶ بر ۳ پیروز شد و در مقابل نادال ست های دوم و چهارم را با امتیازات ۶ بر ۳ و ۶ بر ۳ برنده شد.

این هجدهمین قهرمانی فدرر در گرند اسلم بود و او را در تاریخ این رشته جاودانه کرد. فدرر بعد از این برد اشک شوق ریخت.