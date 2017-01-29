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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

تنیس آزاد استرالیا؛

راجر فدرر با شکست نادال فاتح نخستین گرند اسلم سال ۲۰۱۷ شد

راجر فدرر با شکست نادال فاتح نخستین گرند اسلم سال ۲۰۱۷ شد

تنیسور با سابقه سوئیسی با غلبه بر رقیب سنتی خود در دیدار نهایی رقابتهای آزاد استرالیا، فاتح نخستین گرند اسلم سال ۲۰۱۷ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راجر فدرر و رافائل نادال روز یکشنبه دیدار مهیج و تماشایی خود در فینال رقابتهای تنیس آزاد استرالیا را برگزار کردند که در پایان فدرر حریف سنتی خود را با حساب ۳ بر ۲ شکست داد و فاتح نخستین گرند اسلم سال ۲۰۱۶ شد.

فدرر ست های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با امتیازات ۶ بر ۴، ۶ بر یک و ۶ بر ۳ پیروز شد و در مقابل نادال ست های دوم و چهارم را با امتیازات ۶ بر ۳ و ۶ بر ۳ برنده شد.

این هجدهمین قهرمانی فدرر در گرند اسلم بود و او را در تاریخ این رشته جاودانه کرد. فدرر بعد از این برد اشک شوق ریخت.

کد مطلب 3891016

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    نظرات

    • حسین محمدی جونیکلا IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آفرین بر اسطوره تنیس جهان انصافا این ضرب المثل در راجر فدرر صدق میکند که دود از کنده بلند میشه

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