ارتقای سواد سلامت و اصلاح باورها دو عامل در مبارزه با سرطان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بشیریان ظهر یکشنبه در همایش پیشگیری از سرطان در همدان دو راه مبارزه با سرطان را شامل ارتقای سواد سلامت و اصلاح باورها دانست و با بیان اینکه سواد سلامت ۱۵ درصد مردم در حد قابل قبول است، افزود: راه‌اندازی کمپین‌های استانی برای اصلاح باورها در مبارزه با مصرف دخانیات و قلیان موثر است.

وی در مورد تأثیر آموزش همگانی بر سرطان با نمایش نمودار و مقایسه میزان ابتلا به سرطان در ایران و کشورهای مختلف، گفت: اتکا به اطلاعات مناسب در کشورهایی که نظام ثبت سرطان قوی ندارند، مناسب نیست و آمار سرطان در کشور ایران نیز در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته، قابل توجه نیست که این موضوع می‌تواند برای ما از جهاتی نگران‌کننده و از سویی، امیدوارکننده باشد.

بشیریان دلیل بالا بودن آمار ابتلا به سرطان در کشورهای پیشرفته را برشمرد و گفت: بیشتر سرطان‌ها ناشی از سبک زندگی مردم است و سرطان به نوعی هدیه دنیای مدرنیته محسوب می‌شود که اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آن، ضرورت دارد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان به آمار جهانی در مورد بروز انواع سرطان‌ها اشاره کرد و گفت: بسیاری از انواع سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند به شرط آنکه اقدامات به موقع انجام شود.

وی با مقایسه عامل محیط و ژنتیک در اثرگذاری بر بروز سرطان گفت: عوامل محیطی تا ۹۵ درصد در بروز سرطان موثر هستند و تعداد قابل توجهی از ریسک‌فاکتورهای اصلی ایجاد کننده سرطان مربوط به تغذیه است.

بشیریان با تأکید بر نقش تغییر سبک زندگی برای جلوگیری از بروز برخی از انواع سرطان‌ها اظهار داشت: سرطان در کل دنیا جزو نخستین علل مرگ و میر است و در ایران سومین علت مرگ مربوط به سرطان‌هاست که با تغییر سبک زندگی و اقدامات پیشگیرانه و تشخیص به موقع می‌توان از بسیاری مرگ‌ها جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از تئوری‌های مرتبط با ترس در مواجهه با سرطان همچون تیغی دو لبه است، گفت: در موضوع سرطان باید متعادل عمل کرد زیرا ترس بیش از حد باعث تضعیف سیستم ایمنی می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: سبک زندگی در واقع شیوه و روشی است که برای زندگی انتخاب می‌کنید که تغذیه، مصرف دخانیات و الکل و تفریحات سالم و فعالیت‌های فیزیکی را شامل می‌شود و رفتار افراد با افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد قابل اصلاح است.

وی با اشاره به اینکه دخانیات در ایجاد و بروز ۱۰ نوع سرطان موثر است، گفت: در کشور ایران بهترین قوانین مربوط به دخانیات وجود دارد که متأسفانه امکان اجرای آنها نیست بنابراین افزایش آگاهی عمومی برای فرهنگسازی بین افراد مختلف جامعه مهم است.

بشیریان با تأکید بر اینکه اصلاح سبک زندگی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود، اضافه کرد: با آموزش همگانی از سنین پایین برای تغییر رفتارهای غلط همچون تغذیه ناسالم، کم‌تحرکی و مصرف دخانیات می‌توان تا ۹۰ درصد برای پیشگیری از سرطان، موفق عمل کرد.