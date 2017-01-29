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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی:

بهره‌برداری از ۸۲ پروژه گازرسانی در خراسان شمالی

بهره‌برداری از ۸۲ پروژه گازرسانی در خراسان شمالی

بجنورد- مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی از بهره‌برداری ۸۲ پروژه گازرسانی در استان طی دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا میر بلوکی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: این تعداد پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۳۸ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان هم‌زمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

میربلوکی افزود: از این تعداد پروژه قابل‌افتتاح در دهه فجر، ۷۲ پروژه گازرسانی به روستاها بااعتباری بالغ‌بر ۳۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان است که هفت هزار و ۱۸۷ خانوار از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ها ۴۱۱ کیلومتر شبکه و پنج هزار و ۱۵۹ انشعاب انجام‌شده است که با بهره‌برداری از پروژه‌های روستایی هفت هزار و ۱۸۷ خانوار روستایی از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بابیان اینکه از این تعداد پروژه آماده افتتاح، ۱۰ پروژه گازرسانی مربوط به صنایع استان است، گفت: برای اجرای پروژه‌های صنایع ۱۲۲ هزار و ۲۶۶ متر شبکه اجراشده و چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

طلب ۹۳ میلیارد تومانی شرکت گاز  از مشترکان

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: طبق آخرین آمار، شرکت گاز خراسان شمالی تاکنون ۹۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون و ۹۰۷ هزار تومان از مشترکان و دستگاه‌ها طلب دارد.

میربلوکی افزود: از این میزان مطالبات ۴۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان مربوط به پتروشیمی، یک میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان مربوط به مدارس دولتی، ۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان نیز برای جایگاه‌های «سی ان جی» است.

وی تصریح کرد: بیشترین مطالبات در بخش «سی ان جی» حدود پنج میلیارد تومان مربوط به شهرداری بجنورد است.

میربلوکی اظهار کرد: بر اساس توافقی که با شهرداری بجنورد انجام‌شده، قرار است تا پایان امسال ۶۰۰ میلیون تومان از بدهی را پرداخت و سالانه یک میلیارد تومان از بدهی خود به این شرکت را بدهد.

وی بیان کرد: همچنین شرکت گاز در بخش خانگی از مشترکان ۱۲ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان و از دو صنعت فولاد و ریختگری اسفراین نیز ۱۰ میلیارد و ۸۵۹ میلیون تومان طلب دارد.

کد مطلب 3891020

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