به گزارش خبرنگار مهر، حسن رضا میر بلوکی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: این تعداد پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۳۸ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان هم‌زمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

میربلوکی افزود: از این تعداد پروژه قابل‌افتتاح در دهه فجر، ۷۲ پروژه گازرسانی به روستاها بااعتباری بالغ‌بر ۳۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان است که هفت هزار و ۱۸۷ خانوار از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ها ۴۱۱ کیلومتر شبکه و پنج هزار و ۱۵۹ انشعاب انجام‌شده است که با بهره‌برداری از پروژه‌های روستایی هفت هزار و ۱۸۷ خانوار روستایی از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بابیان اینکه از این تعداد پروژه آماده افتتاح، ۱۰ پروژه گازرسانی مربوط به صنایع استان است، گفت: برای اجرای پروژه‌های صنایع ۱۲۲ هزار و ۲۶۶ متر شبکه اجراشده و چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

طلب ۹۳ میلیارد تومانی شرکت گاز از مشترکان

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: طبق آخرین آمار، شرکت گاز خراسان شمالی تاکنون ۹۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون و ۹۰۷ هزار تومان از مشترکان و دستگاه‌ها طلب دارد.

میربلوکی افزود: از این میزان مطالبات ۴۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان مربوط به پتروشیمی، یک میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان مربوط به مدارس دولتی، ۶ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان نیز برای جایگاه‌های «سی ان جی» است.

وی تصریح کرد: بیشترین مطالبات در بخش «سی ان جی» حدود پنج میلیارد تومان مربوط به شهرداری بجنورد است.

میربلوکی اظهار کرد: بر اساس توافقی که با شهرداری بجنورد انجام‌شده، قرار است تا پایان امسال ۶۰۰ میلیون تومان از بدهی را پرداخت و سالانه یک میلیارد تومان از بدهی خود به این شرکت را بدهد.

وی بیان کرد: همچنین شرکت گاز در بخش خانگی از مشترکان ۱۲ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان و از دو صنعت فولاد و ریختگری اسفراین نیز ۱۰ میلیارد و ۸۵۹ میلیون تومان طلب دارد.