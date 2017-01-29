چرا نام عربستان در لیست محرومان از سفر به آمریکا نیست؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت با ذکر مواردی همچون حملات ۱۱ سپتامبر و اینکه شمار قابل توجهی از عاملان این حملات از شهروندان عربستان سعودی بوده اند، این مطلب را مطرح کرده که چرا نام عربستان در لیست کشورهایی که مشمول سیاست های مهاجرتی ترامپ شده اند نیست.

این روزنامه انگلیسی همچنین می نویسد که عربستان با سیاست های خود بسیاری از برنامه های آمریکا از جمله طرح مبارزه با داعش را با مشکل مواجه کرده اما با این وجود نام این کشور در لیست ذکر شده نیست.

در این گزارش آمده است: عربستان سعودی یکی از شناخته شده ترین کشورهای مسلمان در جهان است که همواره ارتباط زیادی با گسترش و حمایت از تروریسم در جهان داشته است. عربستان سعودی از نظر نقض حقوق بشر نیز کارنامه سیاهی در دست دارد. اما چرا دونالد ترامپ برخلاف دیگر کشورهای مسلمان، از لغو صدور روادید آمریکا برای شهروندان این کشور صرف نظر کرد؟

دونالد ترامپ در یک فرمان اجرایی ورود مهاجران به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. وی همچنین صدور روادید برای شهروندان کشورهای عمدتا مسلمان از قبیل ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، یمن و سودان را با هدف آنچه جلوگیری از حملات تروریستی به خاک آمریکا خواند، متوقف کرد. با این حال، ترامپ در این فرمان اجرایی به عربستان سعودی که با بزرگترین حادثه تروریستی رخ داده در خاک آمریکا مرتبط است، اشاره ای نکرده است. این در حالیست که ۱۵ نفر از ۱۹ هواپیماربایی که در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر نقش داشتند، شهروند عربستان بودند.

ایندیپندنت در ادامه می نویسد: همچنین اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس نشان می‌دهد عربستان سعودی و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا روابط دوستانه ای دارند، از گروه های تروریستی همچون طالبان و القاعده حمایت مالی می کنند. در برخی از این اسناد آمده است: «عربستان سعودی بزرگترین حامی مالی گروه های تروریستی سنی مذهب در منطقه است.»

ایندیپندنت می نویسد: این کشور وهابی که به صورت افراط گرایانه‌ای قوانین اسلام را تحریف کرده است و به اجرا در می آورد، حامی بزرگی برای گروه تروریستی داعش است و بنیادهای فکری گروه تروریستی داعش تا حد زیادی به تفکر وهابیت نزدیک است.

این کشور که سرپرستی مقدس ترین اماکن اسلامی در مکه و مدینه را بر عهده دارد، هیچ گاه اظهارات ضداسلامی دونالد ترامپ درخصوص مسلمانان را محکوم نکرده است. در عین حال، ترامپ در نظر عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل مخالفت هایی که با ایران دارد، از جایگاه بالایی برخوردار است.

این حقیقت در اظهارات بی اساس عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا به چشم می خورد: «ما نسبت به دولت ترامپ بسیار خوش‌بین هستیم. مواضعی که ترامپ اتخاذ کرده با مواضع ما کاملا همسو و هم جهت است. حضور آمریکا در صحنه بین‌المللی امری است که ما از آن استقبال می کنیم؛ زیرا بدون مداخله آمریکا، جهان به بن‌بست می رسد.»

در بخش پایانی مطلب ایندیپندنت آمده است: این در حالی است که روابط اوباما با عربستان نسبت به روسای جمهور پیشین آمریکا به مراتب سردتر بود. توافق هسته ای ایران نیز یکی از دستاوردهای دولت اوباما بود که انتقاد شدید عربستان را در پی داشت. عربستان از سال ۱۹۴۵ همواره یکی از متحدان سرسخت آمریکا بوده است. همچنین دو کشور عربستان و آمریکا روابط تجاری و امنیتی گسترده ای با یکدیگر دارند.