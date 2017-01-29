صادرات نفت بدون کمترین وقفه/ اهالی خارگ شایسته بهترین خدمات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی ظهر یکشنبه در آئین معرفی مدیر جدید عملیات عمومی خارگ اظهار داشت: رمز موفقیت هر جامعهای وحدت است؛ وحدت جزئی از اصول محوری هر کشور و هر جامعهای است.
وی ادامه داد: اهالی شریف خارگ شایسته دریافت بهترین خدمات هستند، ارائه خدمات مطلوب در جزیره مقاوم و ایثار خارگ در گرو وحدت رویه و تعامل و همکاری بین تمامی بخش های دولتی و مردمی جزیره خارگ است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران افزود: خارگ بهعنوان نماد اقتصاد کشور، یک جزیره مهم، راهبردی و استراتیژیک است؛ در جزیره خارگ باید وحدت نهادینه شود. مقام معظم رهبری خط مشی وحدت را با آیندهپژوهی ترسیم کرده است.
موسوی تصریح کرد: رکوردهای فراوانی در سال جاری با همت و اتکا به اقتصاد مقاومتی در شرکت پایانههای نفتی ایران شکست شده است که میتوان به رکورد صادرات نفت در یک روز، پهلوگیری همزمان ۹ نفتکش در پایانه نفتی خارگ اشاره کرد.
وی ادامه داد: این شرکت در بهروزرسانی، بهسازی، نوسازی و عملیاتی کردن تجهیزات خود در سال جاری مطابق با استانداردهای روز بین الملی پیش رفته است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران افزود: هم اکنون شاهد صادرات نفت کشور بدون کوچکترین وقفهای در پایانههای نفتی کشور هستیم و تلاش همکاران من در پایانههای نفتی ایران تداوم، اطمینان و چابکسازی در امر صادرات نفت ایران اسلامی است.
وی با اشاره به مشکلات ایاب و ذهاب اهالی خارگ گفت: ایاب و ذهاب یکی از بزرگترین مشکلات اهالی شریف خارگ بود که با ایجاد زیرساختهای تردد، الان بخش خصوصی در حوزه تردد دریایی ورود کرده و شرکت پایانههای نفتی ایران به نمایندگی از صنعت عظیم نفت کشور از این ورود استقبال کرده و حمایت های خود در این زمینه را افزایش داده است.
موسوی اضافه کرد: در هفته گذشته کارشناسان و مدیران این شرکت از یک کشتی که از منابع مالی وزارت نفت خریداری شده است در یکی از بنادر جنوبی کشور بازدید کردهاند و انشالله از این شناور در دهه مبارک فجر رونمایی خواهد شد.
وی یادآور شد: خدمات مدیریت عملیات عمومی طبق وظایف ابلاغ شده از سوی وزارت نفت است و تابع و مجری قوانین ابلاغی هستیم، ترسیم و استمرار خدمات نفت به محیط پیرامون خود بهویژه در جزیره خارگ نقشه راه شرکت پایانههای نفتی ایران بوده و تاکنون خدمات بیشماری در این زمینه به اهالی شریف خارگ ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ، ظهر امروز با حضور اعضای هیئئت مدیره شرکت پایانههای نفتی ایران، اعضای شورای تامین و شورای اداری و شهر خارگ مراسم تودیع و معارفه مدیر عملیات عمومی شرکت پایانههای نفتی ایران برگزار شد و محمد نوروزی فرد بهعنوان مدیر جدید عملیات عمومی جاگزین احمد باقری مقدم شد.
مدیریت عملیات عمومی یکی از بخشهای مهم وزارت نفت و شرکت پایانههای نفتی ایران در حوزه خدمات رسانی به محیط پیرامونی شرکت های نفتی مستقر در جزیره خارگ است.
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