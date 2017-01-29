طرح استیضاح شهردار ورامین رأی نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی شهر ورامین صبح یکشنبه به منظور طرح سوال از علی حیدریان برگزار شد.

در این جلسه که برخی از اعضای شورای اسلامی حضور نداشتند، موضوع ریزش ساختمان چهار طبقه و کشته شدن سه شهروند ورامینی محور سوالات از مدیریت شهری بود.

علی حیدریان شهردار ورامین در این جلسه با اشاره به این نکته که مدیریت شهری پیگیر موضوع ریزش ساختمان چهار طبقه است، اظهار داشت: مدیریت شهری بر برخورد با مقصران این حادثه تأکید داشته و اقدامات لازم را برای خانواده هایی که در این حادثه متضرر شدند، انجام داده است.

برخی از اعضای شورای اسلامی شهر در این جلسه سوالاتی را از شهردار ورامین مطرح کردند و در نهایت رأی گیری برای استیضاح یا عدم استیضاح علی حیدریان انجام شد.

در پایان رأی گیری، هفت عضو شورای اسلامی شهر ورامین از پاسخ های شهردار قانع شده و چهار عضو دیگر نیز اعتقاد داشتند که حیدریان نتوانسته آنان را قانع کند.

بر اساس نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر ورامین، طرح استیضاح شهردار این شهر منتفی و از دستور کار خارج شد.