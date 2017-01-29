کلنگ آغازعملیات اجرایی شهرک صنعتی کوهین قزوین به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور یزدانی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، فریدون همتی استاندار، حمید خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کلنگ احداث شهرک صنعتی قزوین در منطقه کوهین به زمین زده شد.

این شهرک در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار در ضلع شمالی آزاد راه قزوین به رشت واقع شده استو برای تامین خدمات زیربنای در آن ۵۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

در این شهرک صنعتی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی، صنایع مختلفی در بخش های مواد غذایی، دارویی، برق و الکترونیک که آلایندگی کمتری دارند، مستقر خواهند شد.

همچنین عصر امروز با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مسئولان استانی دومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین افتتاح می شود.