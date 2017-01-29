به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم صدیقی ظهر یکشنبه در همایش پیشگیری از سرطان با شعار «اصلاح باورها راه مبارزه با سرطان» که در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد، بروز سرطان را ناشی از اختلال در سلول‌ها دانست.

وی گفت: تحقیقات نشان می‌دهد یکسری فاکتورها مانند سن، چاقی و مصرف مواد مخدر در افزایش و مواردی مانند رژیم غذایی مناسب، مصرف نکردن الکل و فعالیت بدنی مستمر در کاهش بروز سرطان‌ها موثر هستند.

عبدالعظیم صدیقی گفت: حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص جهان صرف درمان سرطان می‌شود و این در حالی است که این رقم در خصوص بیماری‌های قلبی عروقی ۴ درصد را شامل می‌شود.

وی افزود: سال گذشته در ایران مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف درمان سرطان شد که پیش‌بینی می‌شود این رقم در ۱۰ سال آینده، ۱۵ درصد افزایش یابد.

رئیس هیئت مدیره کانون سرطان همدان یادآور شد: سبک زندگی سالم با رعایت هفت عنوان مانند استفاده نکردن از سیگار، برخورداری از رژیم غذایی سالم، وزن مناسب و تحرک بدنی، محافظت در برابر نور خورشید، دریافت واکسن برای محافظت در برابر برخی ویروس‌ها، پرهیز از رفتارهای پرخطر و داشتن معاینات و اسکرینیگ مناسب محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه بدون در نظر گرفتن سرطان پوست، سالانه ۹۲ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: بر اساس تحقیقات انجام شده، با حذف سیگار، سالانه از ۶۰ هزار مرگ زودرس در ایران کاسته می‌شود.

صدیقی با بیان اینکه ۹۰ درصد مردم ایران کمتر از میزان توصیه شده میوه و سبزی مصرف می‌کنند، افزود: آمار ابتلا به سرطان در مردان، ۱۳۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر و زنان ۱۲۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است و میزان بروز سرطان پوست در ایران در سال ۹۳ به میزان ۳۷.۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شده است.

وی به عوامل خطرساز و راه‌های کاهش خطر در بروز سرطان اشاره کرد و افزود: شایع‌ترین سرطان در همدان، سرطان معده و شایع‌ترین سرطان در بین خانم‌ها سرطان پستان است.

صدیقی با بیان اینکه در خصوص میزان ابتلا به سرطان دهانه رحم آمار دقیقی در همدان وجود ندارد، به راه‌های کاهش خطر، چگونگی تشخیص زودرس و علائم اختصاصی این بیماری‌ها اشاره کرد.