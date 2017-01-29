توقیف ۱۱ دستگاه خودرو با جریمه بالای ۱۰ میلیون ریال در مازندران

سرهنگ محمدرضا خسرویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی رانندگی، ماموران پلیس‌راه استان مستقر در محورهای مواصلاتی استان در حین کنترل خودروهای عبوری موفق به شناسایی ۱۱ دستگاه خودروی سواری با جریمه‌های بالای یک‌میلیون تومان شدند.

سرپرست پلیس‌راه مازندران افزود: این خودروها که درمجموع دارای ۱۱۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال جریمه پرداخت‌نشده بودند توسط ماموران پلیس‌راه توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ خسرویان با اشاره به این‌که، برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات راهور، ماموران پلیس موظف‌اند خودروهای بالای ۱۰ میلیون ریال جریمه پرداخت‌نشده را توقیف کنند، تصریح کرد: رانندگان این خودروها پس از اعمال قانون و تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرپرست پلیس‌راه مازندران در خاتمه از رانندگان، خواست: با دریافت آخرین وضعیت خلافی خودروی خود نسبت به پرداخت جرائم معوق خود که امکان پرداخت اقساطی آن نیز میسر شده است، اقدام کنند تا در مسافرت‌ها با مشکل مواجه نشوند.