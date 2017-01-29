۱۲۷۰۰اشتراک برق غیرمجاز در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بگلو ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح برنامه های بزرگداشت دهه فجر با بیان اینکه بیشترین اعتراضات را در خصوص عدم واگذاری انشعاب به مناطق حاشیه ای که مصوبه قانونی است افزود: در حال حاضر ۱۲۷۰۰ انشعاب غیر مجاز داریم که اگر این مشکل قانونی حل شود آماده واگذاری انشعاب برق مجاز هستیم.

وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۲۰ خانوار در استان از نعمت برق برخوردار هستند ادامه داد: فقط تعداد محدودی از خانوارها اشتراک برق ندارند که این موضوع به خاطر استقرار آنها در حاشیه شهر است، از طرفی در صورت تجویز قانون آماده خدمت‌رسانی در این مناطق هستیم.

۲۰ پروژه برق رسانی همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی با بیان اینکه در آستانه بزرگداشت دهه مبارک فجر قرار گرفته‌ایم اظهارداشت: در دهه فجر سال جاری ۲۰ پروژه با اعتباری به میزان ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

حسن بگلو با اشاره به اینکه آذربایجان غربی جزو معدود استان‌هایی به شمار می‌رود که روستاهای بالای ۱۰ خانوار برق دارن، اضافه کرد: اگر مشکل مربوط به ۱۲ هزار و ۷۰۰ خانوار برطرف شود می‌توان گفت پوشش ۱۰۰ درصدی در استان داریم.

وی برق‌رسانی به شرکت‌های توزیع برق را مورد اشاره قرار داد و یادآوری کرد: همه مساکن مهر که به نوعی برای سکونت آماده هستند و قرارداد خرید انشعاب دارند از خدمت برق برخوردار شده‌اند.

امسال در آذربایجان غربی خاموشی نداشته ایم

حسن بگلو ضمن ابراز خشنودی از اینکه امسال خاموشی نداشته‌ایم، این موضوع را مرهون همکاری مردم و اهتمام برای مدیریت مصرف برق، افتتاح پروژه‌های مختلف دانست و اظهار داشت: برای بهبود هر چه بیشتر این رویه اهتمام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی کاهش میزان خاموشی، کاهش حضور مشترکان و افزایش ارائه خدمات حضوری همچنین افزایش رضایتمندی را جزو استراتژی‌های این شرکت برای سال جاری و سال آینده عنوان کرد.

وی اهتمام برای گسترش اشتراک برق در پایگاه‌های مرزی استان را مورد اشاره قرار داد و یاد آور شد: با همکاری نیروی انتظامی، مرزبانی و ... در این سمت و سو به صورت جدی در حال تلاش هستیم.

۲۰ خدمت توزیع برق آذربایجان غربی توسط دفاتر پیشخوان به مردم ارائه می شود

حسن بگلو با بیان اینکه شرکت برق برای استفاده از انرژی پاک در حال قدم برداشتن است خاطرنشان کرد: برای فرهنگ‌سازی این موضوع همچنین انعقاد قرارداد همکاری با سرمایه‌گذاران همکاری رسانه‌های جمعی موردنیاز است.

حسن بگلو در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۰ خدمت این شرکت به صورت الکترونیکی و توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه می شود افزود : تا شهریور سال اینده این خدمات از طریق سایت شرکت نیز قابل ارایه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی عنوان کرد: در طول سال جاری ۱۶۰ دستگاه ترانس برای کنترل ضعف ولتاژ در سطح استان نصب شده است.