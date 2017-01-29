افتتاح مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی شیراز در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان فارس، حیدرصفرپور، گفت: مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور مسئولین فدراسیون و ورزش استان در شیراز افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به تقاضای بسیاری از ورزشکاران و نیاز جامعه ورزش به فیزیوتراپی در پی بروز آسیب های احتمالی ناشی از آن افزود: با برنامه ریزی و پیگیری مجوزهای لازم جهت راه اندازی و بهره برداری از این مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی را دریافت و در ایام مبارک دهه فجر با حضور مسئولین و ورزشکاران افتتاح و به بهره برداری می رسد.

سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس با بیان اینکه این مرکز مجهز به تمام امکانات فیزیوتراپی می باشد، تصریح کرد: تلاش کرده ایم تا کمبود و نواقصی در این مرکز وجود نداشته باشد و برای تعرفه های درمانی نیز با فدراسیون رایزنی های لازم انجام شده است.