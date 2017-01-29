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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

افتتاح مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی شیراز در دهه فجر

افتتاح مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی شیراز در دهه فجر

شیراز - سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس از افتتاح و بهره برداری مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان فارس، حیدرصفرپور، گفت: مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور مسئولین فدراسیون و ورزش استان در شیراز افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به تقاضای بسیاری از ورزشکاران و نیاز جامعه ورزش به فیزیوتراپی در پی بروز آسیب های احتمالی ناشی از آن  افزود: با برنامه ریزی و پیگیری مجوزهای لازم جهت راه اندازی و بهره برداری از این مرکز تخصصی فیزیوتراپی ورزشی را دریافت و در ایام مبارک دهه فجر با حضور مسئولین و ورزشکاران افتتاح و به بهره برداری می رسد.

سرپرست هیات پزشکی ورزشی استان فارس با بیان اینکه این مرکز مجهز به تمام امکانات فیزیوتراپی می باشد، تصریح کرد: تلاش کرده ایم تا کمبود و نواقصی در این مرکز وجود نداشته باشد و برای تعرفه های درمانی نیز با فدراسیون رایزنی های لازم انجام شده است.

کد مطلب 3891037

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