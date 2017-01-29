۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۳

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد:

تعرفه عمومی با۳۵میلیاردتومان بیشترین مطالبات شرکت برق دراستان است

یاسوج- قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت:در بحث تعرفه‌های برق، تعرفه عمومی با ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بیشترین مطالبات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر جانی‌پور ظهر یکشنبه در نشست کمیته وصول مطالبات شرکت برق استان افزود: میزان این مطالبات ۳۸.۷ درصد از مطالبات شرکت برق است.

وی بیان داشت: رتبه دوم بیشترین مطالبات نیز مربوط به تعرفه صنعتی با ۲۴.۵ درصد است.

جانی پور این میزان را معادل ۲۲ میلیارد و ۷۰۴ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: مشترکان خانگی نیز با  ۱۵.۶درصد رتبه سوم را در تعرفه ها دارند.

وی تصریح کرد: این میزان معادل ۱۴ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان است.

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برقاستان اظهار داشت: در تعرفه کشاورزی نیز میزان مطالبات شرکت از مشترکان خود پنج میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان با درصد ۵.۸ درصد است.

جانی پور درصد تعرفه در سایر مصارف برقی در استان را نیز۱۴ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان عنوان کرد.

