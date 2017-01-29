نظامیان سوری ۱۹۰ عنصر داعش در «دیرالزور» را به هلاکت رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، دیدبان حقوق بشر سوریه (وابسته به مخالفان) گزارش جدیدی را از روند نبرد با تروریسم در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است: نظامیان سوری طی ۱۵ روز گذشته ۱۹۰ عنصر تکفیری در دیرالزور را به هلاکت رسانده اند.

طبق اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، در میان کشته شده های داعش شمار زیادی از اتباع کشورهای مختلف حضور دارند.

خبر دیگر اینکه نظامیان ارتش سوریه پیشروی زیادی در منطقه «المقابر» واقع در جنوب دیرالزور محقق ساخته اند.