  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۷

طی ۱۵ روز گذشته؛

نظامیان سوری ۱۹۰ عنصر داعش در «دیرالزور» را به هلاکت رساندند

نظامیان سوری ۱۹۰ عنصر داعش در «دیرالزور» را به هلاکت رساندند

دیدبان حقوق بشر سوریه (وابسته به مخالفان) اعلام کرد که نظامیان ارتش این کشور طی ۱۵ روز گذشته در جریان نبرد با تکفیریها در «دیرالزور» ۱۹۰ عنصر داعش را به هلاکت رسانده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، دیدبان حقوق بشر سوریه (وابسته به مخالفان) گزارش جدیدی را از روند نبرد با تروریسم در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است: نظامیان سوری طی ۱۵ روز گذشته ۱۹۰ عنصر تکفیری در دیرالزور را به هلاکت رسانده اند.

طبق اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، در میان کشته شده های داعش شمار زیادی از اتباع کشورهای مختلف حضور دارند.

خبر دیگر اینکه نظامیان ارتش سوریه پیشروی زیادی در منطقه «المقابر» واقع در جنوب دیرالزور محقق ساخته اند.

کد مطلب 3891041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها