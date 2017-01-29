۸۰ پروژه عمرانی دامغان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در راستای تشریح برنامه های ایام الله دهه فجر دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان افزود: از مجموع اعتبارات هزینه شده برای پروژه های عمرانی، یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعتبار ملی، یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان اعتبار استانی و پنجاه و هفت میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سایر منابع هزینه شده است.

وی تصریح کرد: پروژه های عمرانی قابل افتتاح و بهره برداری دامغان، چهار پروژه در بخش آب و فاضلاب روستایی، پنج پروژه آب و فاضلاب شهری، ۱۶ پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، یک پروژه شبکه بهداشت و درمان، ۲۵ پروژه توزیع برق، هشت پروژه جهاد کشاورزی، هشت پروژه شرکت گاز، راه آهن یک پروژه، نوسازی مدارس شش پروژه، شهرداری دیباج پنج پروژه، شهرداری کلاته رودبار سه پروژه، بسیج دو پروژه، شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی یک پروژه، صنعت، معدن و تجارت دو پروژه و مخابرات با یک پروژه است.

۸ روستای جنوب دامغان از نعمت گاز برخوردار می شوند

مقام عالی دولت در شهرستان دامغان از افتتاح پروژه گاز رسانی به هشت روستای جنوب دامغان با هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی خبر داد و افزود: روستاهای باقرآباد، ذیل آباد، حاجی آباد، کلا، حسن آباد، خورزان، معین آباد و علیان از نعمت گار سراسری بهره مند شدند.

مجد همچنین از سفر استاندار و جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در ایام الله دهه فجر به این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: تعدادی از پروژه های عمرانی در جریان این سفر به بهره برداری خواهند رسید.

وی ایام الله دهه فجر را فرصتی بسیار مناسب برای بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم دانست و افزود: همه ما براین موضوع واقفیم که در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کشورمان تحت سلطه استکبار قرار داشته و همه پروژه ها را آمریکایی ها دیکته و برای ما اجرا می کردند.

فرماندار دامغان تصریح کرد: با گذشت سی و هشت سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران امروزه شاهد جهش بسیار خوبی در بخش های مختلف علمی و ... هستیم که همه این ها نشان از اقتدار و عزت ملت جمهوری اسلامی ایران است.