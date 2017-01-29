۲۰ درصد تخفیف بدهی های ساختمانی در پاکدشت اجرا می شود

داریوش پازوکی شهردار پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: شهرداری پاکدشت ویژه برنامه های فرهنگی متنوعی را برای ایام دهه مبارک فجر تدارک دیده است.

وی با اشاره به آغاز تبلیغات محیطی در پاکدشت افزود: تاکنون فضاسازی گسترده شهری و آذین بندی معابر عمومی در شهر انجام شده است.

پازوکی با بیان اهمیت تبیین دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با برپایی نمایشگاه روز شمار انقلاب و اهدای روزنامه های روزشمار به دنبال آشناسازی نسل جوان با روزهای پرالتهاب و سرنوشت ساز پیروزی انقلاب اسلامی داریم.

پازوکی ادامه داد: کوهپیمایی خانوادگی با مشارکت اداره ورزش و جوانان با هدف رشد ورزش در میان خانواده های شهرستان پاکدشت در روز جمعه ۱۵ بهمن برگزار می شود.

پازوکی افزود: به منظور ترویج فرهنگ ورزش در ایام الله دهه مبارک فجر، مسابقات والیبال با مشارکت هیئت والیبال شهرستان پاکدشت برگزار می شود.

وی ادامه داد: مسابقات فوتسال نیز به منظور شکوفایی استعدادها در رده های سنی مختلف در سالن امیرالمومنین(ع) خاتون آباد پاکدشت برگزار خواهد شد.

شهردار پاکدشت افزود: دیدار از خانواده های معزز شهدا از اولویت های برنامه های شهرداری در ایام دهه مبارک فجر خواهد بود.

پازوکی ادامه داد: افتتاح پروژه های عمرانی از دیگر برنامه های شهرداری است که در فواصل زمانی مشخص شده و با حضور شهروندان و مسئولان استانی و شهرستانی انجام خواهد شد.

شهردار پاکدشت افزود: یکی از مهمترین برنامه های شهرداری در ایام دهه مبارک فجر، اعمال ۲۰درصد تخفیف در محاسبات بدهی های ساختمانی است.

وی همچنین از ارائه خدمات متنوع سازمان های وابسته به شهرداری از جمله سازمان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و آتش نشانی به شهروندان پاکدشت در این ایام خبر داد.