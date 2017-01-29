۳۰۰۰ برنامه ویژه بانوان گلستانی در ایام دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری عصر یکشنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: در طول ۳۸ سال گذشته ملت ایران مشکلات زیادی را تحمل و با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شد، به طوری که ترور شخصیت‌های کلیدی و موثر نظام جمهوری اسلامی، تحریم اقتصادی، جنگ‌های قومی و منطقه‌ای و جنگ ۸ ساله کشور را با خسارت‌های زیادی مواجه کرد اما مردم در برابر همه مشکلات ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه بالغ بر دو هزار و ۴۵ برنامه دهه فجر در فرمانداری‎ها و شهرستان‎ها پیش‎بینی شده است، افزود: یک هزار و ۱۱۴ برنامه در دستگاه‎های اجرایی برای این ایام تدارک دیده‌شده و در مجموع بالغ بر سه هزار برنامه برای ایام دهه فجر ویژه بانوان در سطح استان برگزار می‌شود.

همایش بزرگ بانوان اهل سنت در شرق و غرب گلستان برگزار می‌شود

مدیرکل امور بانوان و استانداری گلستان گفت: همایش بزرگ بانوان اهل سنت ۱۳ بهمن‌ماه در شهرستان کلاله و ۱۹ بهمن‌ماه در شهرستان بندر ترکمن برگزار می‌شود، همچنین دو همایش در شهرستان‌های گرگان و گنبدکاووس به شکل متمرکز با حضور سخنرانان منطقه‌ای، کشوری و همایش حافظان قرآن کریم برگزار می‌شود.

غفاری با اشاره به برنامه‌های دهه فجر تصریح کرد: برنامه‎های مختلفی در قالب همایش و جشنواره، کارگاه‎های آموزشی، نمایشگاه تولیدی، فرهنگی، مسابقات ورزشی و فرهنگی، تقدیر و تجلیل، فعالیت‎های پژوهشی و ... در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.