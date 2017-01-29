به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود قادی پاشا مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: با انجام معاینات تخصصی پیکرشناسی و آزمایش های DNA توسط متخصصین پزشکی قانونی و ژنتیک، هویت ۴ آتش نشان جانباخته دیگر حادثه پلاسکو شناسایی شد و جمع آتش نشانان شناسایی شده به ۱۶ نفر رسید.



به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر قادی پاشا اسامی شهدای آتش نشان را به شرح زیر اعلام کرد:



۱۳. ناصر مهرورز

۱۴. محسن قدیانی

۱۵. علیرضا سفی زاده

۱۶. حامد هوایی



با اعلام ۴ هویت جدید، جمع شهدای آتش نشان شناسایی شده به ۱۶ نفر رسید. همچنین به جز آتش نشانان، تا کنون هویت ۴ شهروند نیز شناسایی و توسط پزشکی قانونی اعلام شده است.



شهدای آتش‌نشان که پیش از این هویت آنها شناسایی شده بود:

۱. بهنام میرزاخانی

۲. علی امینی

۳. فریدون علی‌تبار

۴. علی مستوفی

۵. حسین حسین زاده

۶. محمد آقایی قادرلو

۷. حسین سلطانی

۸. رضا نظری

۹. مجتبی کوهی

۱۰. امیر حسین داداشی

۱۱. محسن روحانی

۱۲. رضا شفیعی اینچه



سایر شهروندان:

۱. حیدر پهلوانی

۲. جواد حسینقلی زاده

۳. محمود محسنی

۴. حبیب شادی