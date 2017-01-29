انجام نخستین جراحی «کارگذاری پمپ های داخل نخاعی» در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک مرادی با اعلام عمل جراحی«کارگذاری پمپ های داخل نخاعی» برای اولین بار در کشور بیان کرد: عمل جراحی «کارگذاری پمپ های داخل نخاعی» برای اولین بار در کشور با نتیجه موفقیت آمیزی توسط کادر درمانی کلینیک درد بیمارستان نورافشار جمعیت هلال احمر انجام شد.

وی با تشریح جزییات این عمل جراحی افزود: برای بیمارانی که دچار حوادثی نظیر تصادفات رانندگی، قطع عضو در اندام تحتانی یا فوقانی و بیماران سرطانی که به درد مقاوم شده اند و یا افرادی که تحت عمل جراحی کمر قرار گرفته اند و به درمان های معمول پاسخ نمی دهند، دو روش درمانی پیشرفته وجود دارد.

مرادی ادامه داد: یکی از این روش های درمانی پیشرفته «کارگزاری محرک نخاعی برای بیماران» و دیگری «تهویه پمپ های داخل نخاعی برای تجهیز داروها» است؛ این دو روش پیشرفته جزو اعمال جراحی مینیمال قرار می گیرد.

وی با اشاره به روش پمپ های داخل نخاعی اظهار داشت: بعد از انتخاب بیمار بر حسب شرایط و نوع دردهایش، در مرحله اول روی بیمار تست دارو را انجام می دهیم.

این فوق متخصص درد ادامه داد: بعد از موفقیت آمیز بودن تست بیمار، مرحله دوم کارگزاری پمپ در داخل بدن بیمار در اتاق عمل با بیهوشی نسبی بیمار انجام می شود.

مرادی بیان کرد: بعد از قرار دادن دستگاه در بدن بیمار و تنظیم مجدد دستگاه، بیمار و دستگاه را در چند مرحله چک میکنیم اگر تنظیمات دستگاه منظم باشد، بیمار مشکلی ندارد و می تواند ترخیص شود.

وی با بیان اینکه کارایی این دستگاه طولانی مدت است، گفت: این دستگاه بین ۵ تا ۸ سال در داخل بدن بیمار بدون هیچ مشکلی می تواند بماند.

مسئول کلینیک درد بیمارستان نورافشار با اشاره به وضعیت خوب بیماری که این عمل جراحی رویش انجام شده بود، بیان کرد: این بیمار در حال حاضر شرایط خوبی را دارد و دردهایی که در اندام تحتانی اش پیش از این حس می‌کرد و موجب شد همکاران کاردرمان نتوانند فعالیت‌های درمانی بیمار را به خوبی انجام دهند، کاملا از بین رفته است.

وی افزود: این بیمار بخاطر دردهایی که پیش از این داشت افسرده شده بود و داروهای مسکن هم تاثیری بر دردهایش نداشت، اما الان بعد از این عمل دوباره فعالیت‌های کاردرمانی اش را به نحو احسنت آغاز کرد و در شرایط عالی به سر می‌برد.

مرادی با بیان اینکه پروفسور باکسر به عنوان مشاور در این عمل کنار من حضور داشتند، گفت: با حضور پروفسور باکسر این عمل با یک مشاوره برون مرزی انجام شد.