نبرد حلب توازن قوا رابه نفع دولت سوریه تغییر داد/بشار اسد می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رئیس جمهور لبنان در سخنانی درباره آخرین تحولات داخلی لبنان و منطقه موضع گیری کرد.

در همین راستا، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: نبرد آزادسازی حلب (واقع در شمال سوریه) موجب شد که توازن قوا به نفع دولت سوریه تغییر کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه باقی خواهد ماند و کسانی که خواهان کناره گیری وی هستند، سوریه را نمی شناسند. لبنان بنا به دلایل بشردوستانه از آوارگان سوری استقبال کرد و آنها باید به کشورشان بازگردند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: لبنان در برابر فرصت نهایی برای بازسازی کشور از طریق ایجاد نهادهای منفعت رسان برای کشور و مردم قرار دارد.

رئیس جمهور لبنان درباره سفر خود به عربستان سعودی و قطر نیز بیان داشت: دو کشور می توانند از طریق بازگرداندن روابط طبیعی شان با لبنان، به ما کمک کنند و هر دو کشور نیز نسبت به تحقق این موضوع قول دادند. ما برای بازگشت امور به حالت سابقش فعالیت می کنیم و باید با اطمینان در این راه گام برداریم.

وی در خصوص نگرانی از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نیز تاکید کرد: این موضوع در وهله نخست خود آمریکایی ها را نگران کرده و لبنان هم بخشی از جهان است.

گفتنی است، نیروهای ارتش سوریه اواخر آذر ماه سال جاری موفق شدند شهر راهبردی حلب را از چنگ تروریست ها و گروه های مسلح آزاد کنند.