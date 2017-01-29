مردم منطقه۲۰تهران از۱۶نقطه برای تشییع شهدای آتشنشان اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری منطقه ۲۰ تهران به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندانی که قصد شرکت در مراسم تشییع شهدای آتشنشان را دارند، ناوگان اتوبوسرانی را در ۱۶ نقطه از محلات این منطقه مستقر کرده است.

این درحالی است که شهروندان از خدمات رایگان دو ایستگاه مترو شهرری و جوانمردقصاب نیز می توانند استفاده کنند.

اتوبوس ها ساعت هفت صبح روز دوشنبه ۱۱ بهمن از محل های تعیین شده به سمت مراسم تشییع شهدای آتشنشان حرکت می کنند.

بر اساس این گزارش محل های استقرار اتوبوس ها در منطقه ۲۰ به شرح ذیل است:

۱- محله ظهیرآباد - شهید غیوری: سه راه ورامین خ ابن بابویه مقابل حوزه ۳۶۹ بسیج

۲- محله اقدسیه: سه راه ورامین خ ورامین نرسیده به میدان معلم کوچه مهاجری بوستان الغدیر مقابل سرای محله اقدسیه

۳- محله صفائیه: چهار راه خط آهن

۴- محله دیلمان: میدان نماز مقابل مسجد ارشاد

۵- محله جوانمرد قصاب: خیابان کمیل مقابل سرای محله جوانمرد قصاب

۶- محله سیزده آبان: بلوار سیزده آبان مقابل ایستگاه آتش نشانی

۷- محله منصوریه منگل: خیابان فدائیان اسلام، جنب اداره برق، خیابان رحیمی

۸- محله شهادت میدان بروجردی مقابل ایستگاه آتش نشانی

۹- محله دولت آباد: خیبان بهشتی، مقابل درب منزل شهید رضا شفیعی

۱۰- محله بهشتی: شهید رجایی جنوب بهشتی، خیابان فردوسی غربی شهرک فرهنگیان، مقابل سرای محله بهشتی

۱۱- محله علایین: اتوبان شهیدآوینی، شهرک علایین، ابتدای خیابان مصطفی خمینی، جنب پایگاه حضرت خدیجه (س)، مقابل مسجد امام حسن مجتبی (ع)

۱۲- محله سرتخت: میدان اصلی شهرری (حضرت عبدالعظیم حسنی (ع))

۱۳- محله عباس آباد؛ جاده ورامین شهرک عباس آباد، خ امام خمینی مقابل سرای محله عباس آباد

۱۴- محله تقی آباد؛ سه راه تقی آباد خیابان عربخواری، کوچه راهبر مقابل سرای تقی آباد

۱۵- محله نظامی؛ جاده ورامین، شهرک نظامی، بلوار امام حسین، مقابل سرای محله نظامی

۱۶- امین آباد؛ سه راه تقی آباد جاده امین آباد، مقابل بوستان نیلوفر سرای امین آباد