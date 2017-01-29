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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

در ایام دهه مبارک فجر؛

نمایشگاه هنرهای دستی اقوام من در قرچک برگزار می شود

نمایشگاه هنرهای دستی اقوام من در قرچک برگزار می شود

قرچک-مسئول امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری قرچک از برپایی دومین نمایشگاه هنرهای دستی اقوام من در این شهرستان به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نیری اظهار داشت: به منظور ارائه دستاوردهای هنرمندان شهرستان قرچک به  شهروندان، نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر  و دیگر ادارات برپا خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشگاه محصولات هنرمندان فعال در عرصه صنایع دستی شهرستان قرچک در شاخه‌ها و گرایش‌های مختلف از جمله سفال، شیشه، منبت، معرق، قلمزنی، چرم، گلیم و… در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مسئول امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری قرچک با اشاره به اینکه شهروندان قرچکی دستاوردهای فرهنگی و هنری بسیاری دارند، افزود: به همین منظور با برپایی این نمایشگاه، شهروندان می توانند آثار هنری خود را علاوه بر نمایش، به فروش رسانده و از این طریق به لحاظ مالی تا حدودی تأمین شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری نمایشگاه هایی از این دست، هنرمندان و فعالان صنایع دستی تشویق شده و برای توسعه کارهای خود تلاش بیشتری کنند.

نیری در پایان گفت: نمایشگاه هنرهای دستی اقوام من، ۱۱ لغایت ۲۱ بهمن ماه سال جاری در در محل دائمی نمایشگاه های شهرستان قرچک برگزار می‌شود  و بازدید برای عموم آزاد است.

کد مطلب 3891065

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