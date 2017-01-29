به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی پاریس، از دیروز شنبه با برگزاری مسابقات چهار وزن نخست آغاز شد که امروز با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم به پایان می رسد.

در روز دوم این رقابت ها چهار نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند که نتایج این کشتی‌ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۹ کیلوگرم محسن حاجی پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل ژانسیریک سارسنبایف از قزاقستان با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف تگیران گالوستیان از فرانسه می رود.

در وزن ۶۶ کیلوگرم علی ارسلان در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر آندرس وتسچ از سوئیس را شکست داد وی در دور بعد نیز ماماداسا سیلا از فرانسه را با نتیجه ۱۰ بر ۲ شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. ارسلان در این مرحله به مصاف نورگلیم کاندیک از قزاقستان می رود.

در وزن ۸۰ کیلوگرم رامین طاهری در دور اول به دامیان دیتسچ از سوئیس را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد وی در دور بعد مقابل الکس کسیدیس از سوئد با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امیر قاسمی منجزی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی به مصاف لوک زانتون از فرانسه می رود.

در روز نخست این مسابقات علی اکبر حیدری نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشورمان به مدال برنز دست یافت.