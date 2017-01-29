زمینه حضور روحانیون در مناطق محروم آذربایجان غربی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر یکشنبه در نشست فصلی روحانیون مستقر استان بر لزوم استقرار روحانیون در مناطق محروم، روستاها و مدارسی که فاقد روحانی هستند تاکید کرد و افزود: لازم است در جهت استقرار روحانیون در روستاها، مدارس و مناطقی که فاقد روحانی می باشند اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

وی نقش روحانیون را در گسترش معارف اسلامی و قرآنی و اقدامات فرهنگی و تبلیغی بسیار مهم عنوان کرد و افزود: روحانیون با حضور خود در این مناطق ضمن پاسخگویی به نیازهای دینی و شرعی مردم، در میان آنها حضور عاطفی و اجتماعی نیز خواهند داشت و مسائل و مشکلات حوزه های مختلف را می توانند جمع بندی و آنها را به مسئولان منعکس کنند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با استقبال از اجرای طرح استقرار روحانیون در مناطق محروم و روستاها گفت: آمادگی داریم که علاوه بر کمک به اجرای هر چه بهتر طرح استقرار در استان، در راستای جذب روحانی برای استان نیز مساعدت کنیم و در این راستا از تبلیغات اسلامی استان انتظار داریم اقدامات لازم را انجام دهد.

سعادت حضور روحانیون در مدارس را نیز بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: تربیت فرزندان و دانش آموزان وظیفه مهمی است که روحانیون در این خصوص می توانند با حضور خود در مدارس نقش بسیار برجسته ای را بویژه در زمینه مسائل اخلاقی، دینی و اعتقادی و ارائه راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی به دانش آموزان و ترویج فرهنگ زندگی سالم در میان آنان ایفا کنند.

استاندار آذربایجان غربی عنوان کرد: روحانیون بعنوان مبلغین دینی می‌توانند تاثیرات ماندگاری را در روح و روان دانش‌آموزان به عنوان نیروهای انسانی و آینده‌سازان انقلاب‌اسلامی داشته باشند.

نشست فصلی روحانیت آذربایجان غربی به همت تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در داش مسجد ارومیه با حضور مسئولان و روحانیون مستقر در استان برگزار شد.