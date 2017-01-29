امر به معروف و نهی از منکر نیاز به فراهم کردن زمینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، مهدی فیض در ششمین مجمع دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی کشور که در سالن کوثر اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید اظهار کرد: براساس آموزه های قرآنی امت اسلامی با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر می تواند تمام بشریت را هدایت کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش وپرورش افزود: فلسفه تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های اجرایی ترویج امر به معروف و نهی از منکر در ادارات و بین همکاران است؛ بنابراین آمرین به معروف و ناهیان از منکر ابتدا باید همکاران خود شروع کنند.

فیض با تأکید بر این که انجام امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه اعضای شورا نیست بلکه همه افراد موظفند به این فریضه الهی بپردازند، تصریح کرد: اگر بتوانیم در محل کار نسبت به این فریضه حساسیت ایجادکنیم این حساسیت به جامعه منتقل خواهد شد و رسالت شورای امر به معروف و نهی از منکر انجام می گیرد.

وی با اشاره به اندیشه های استاد مطهری درخصوص امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: کتاب های استاد مطهری مرجع خوبی برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر است و این شورا می تواند با برگزاری مسابقه کتاب خوانی از کتاب های مذکور قدم های عملی در انجام این فریضه الهی بردارد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش وپرورش اظهار کرد: انجام امر به معروف و نهی از منکر به صورت آنی و فوری امکان پذیر نیست بلکه زمان بر است و گاهی اوقات برای جلوگیری از یک منکر 2 تا 3 سال باید تلاش کرد.

فیض با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر اجباری نیست گفت: انجام امر به معروف و نهی از منکر در هر موضوعی نیاز به فراهم کردن زمینه و ساختار مورد نیاز دارد که پس از ایجاد ساختار و رفع موانع این فریضه عملی خواهد شد.

وی حرکت ایجابی برای تقویت معروف، حرکت سلبی برای تقویت معروف، حرکت ایجابی برای جلوگیری از منکر و حرکت سلبی برای جلوگیری از منکر را چهار فعالیت لازم برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر دانست.