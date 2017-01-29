جلسه پرجنجال شورای شهر رشت با یک ساعت تأخیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر رشت صبح یک شنبه در حالی با تاخیر یک ساعت و ۱۵ دقیقه ای آغاز شد، که اعتراض برخی خبرنگاران را مبنی بر تاخیر های همیشگی جلسات شورا در پی داشت و با ترک صحن شورا از سوی برخی اصحاب رسانه همراه بود.

این جلسه که در غیاب مسعود کاظمی رئیس شورا، توسط مظفر نیکومنش به عنوان نایب رئیس اداره شد، لایحه ها و طرح هایی مورد بررسی قرار گرفت که با حواشی زیادی همراه بود.

پس از چندین ماه کش و قوس بین شورا و شهرداری و اعتراض های پی در پی شورای شهر به شهردار مبنی بر صدور مجوز نصب دستگاه های خودپرداز بانک شهر بدون اخذ مجوز شورا، این بار شهردار رشت طی ارسال لایحه دو فوریتی به شورا درخواست مجوز جهت جانمایی کیوسک های شهر نت بانک شهر را کرد.

محمدعلی ثابت قدم که در این لایحه، خدمات دهی ویژه و مناسب پیشخوان های بانک شهر به صورت شبانه روزی و در ایام تعطیل و رضایت شهروندان را در توضیح لایحه آورده بود، به جز چهار مکانی که از یک سال پیش شخصا به بانک شهر اجازه نصب دستگاه داده، حالا دو جایگاه جدید را هم در لایحه پیشنهاد داده است.

وی مشخصا درخواست نصب دو پیشخوان جدید در میدان امام حسین (ع) و میدان فرزانه با عقد قرارداد و دریافت اجاره بها از سوی شهرداری را در لایحه ارسالی قید کرده است.

این درخواست جدید که بدون جزییات و نظر کارشناس رسمی دادگستری در نرخ قیمت گذاری اجاره بها ارائه شده بود، مورد اعتراض رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا قرار گرفت.

امیرحسین علوی، در اعتراض به نواقص این لایحه ارسالی از سوی شهرداری گفت: در لایحه ای که منافع اقتصادی برای هر دو سو متصور است، لازم است نظر کارشناس رسمی دادگستری در آن لحاظ شود.

وی که از حواشی شهردار علیه کمیسیون بودجه ناراحت بود، از هیات رئیسه شورا خواست تا لوایح نقص دار را اصلا به صحن شورا نیاورند.

علوی همچنین اظهار کرد: وقتی یک لایحه نواقص دارد اصلا نباید هیات رئیسه به صحن شورا بیاورد، اگر اینگونه لوایح برای بررسی به کمیسیون بودجه هم ارجاع شود، باز هم نظر کمیسیون، رای به رفع نقص لایحه است.

وی تاکید کرد: شهرداری ابتدا لوایح را تکمیل کرده و بعد به شورا ارسال نماید و بعد از تاخیر در کم کاری خود، کمیسیون های شورا را مقصر در بررسی اعلام نکند. و در رسانه ها اعلام نکند که چندین لایحه پشت در کمیسیون بودجه بررسی نشده باقی مانده است!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تصریح کرد: به دلیل فقدان نظر کارشناس دادگستری، مخالفت صد درصدی خود با دو فوریتی بودن لایحه فوق را اعلام می کنم.

در ادامه عباس صابر دیگر عضو شورا نیز در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: وقتی طبق اعلام وزرات کشور اجازه نصب دکه به شهروندان را در معابر عمومی نمی دهیم، چگونه باید دستگاه های بانک شهر در معابر عمومی نصب شود.

در نهایت دو فوریت این لایحه رای نیاورد و به صورت عادی به کمیسیون های شورا ارجاع شد.

هر شهروند یک نهال

در ادامه جلسه همچنین با طرح رسیده از کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر با عنوان «هر شهروند یک نهال» موافقت شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا در این باره گفت: قرار است با مشارکت سازمان پارک ها و شهروندان و مناطق، از گونه های سازگار با اقلیم منطقه توسط شهروندان درخت کاشته شود.

فرانک پیشگر افزود: در این طرح هر شهروند متقاضی یک درخت به نام خودش کاشته و توسط شهرداری پلاک کوبی می شود..

وی درباره جزییات طرح توضیح داد: با پلاک کوبی درخت کاشته شده، شهروندان موظف به آبیاری و حفظ آن خواهند بود.

پیشگر خواستار تصویب دو فوریت طرح بررسی شده در کمیسیون بهداشت شورا شد.

موافقت یک بخشی برای لایحه دو قسمتی

یکی از لوایح مورد اعتراض در جلسه صد و هفتاد و چهارم شورای شهر رشت، لایحه ای بود که طی آن شهرداری درخواست داده از دو کد بودجه جابجایی اعتبار صورت گیرد.

یکی از بخش های این درخواست که به منظور افزایش هزینه های جشن و پذیرایی روابط عمومی از محل خرید ماشین آلات شهرداری و خرید ۵۰۰ واحد مسکن مهر برای آزادسازی حریم رودخانه ها بود، مخالفت شد.

علوی رئیس کمیسیون بودجه شورا در اعتراض به این لایحه گفت: همه اعضای شورا موافق پرداخت هزینه شارژ کود آلی از ردیف های مذکور هستند ولی، رقم پذیرایی جشن ها سنگین است و باید رقم آن کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: مگر هزینه نهار کمیسیون ها چقدر می شود که روابط عمومی مرتبا لایحه درخواست افزایش هزینه می دهد و خواستار جابجایی کدهای بودجه است.

با اعتراض برخی دیگر از اعضای شورا در نهایت لایحه یک قسمتی در دو بخش مجزا رای گیری شد.

بدین منظور که اعضا برای جابجایی کد بودجه به منظور پرداخت هزینه های شارژ کارخانه کود الی موافقت کردند ولی برای جابجایی کد بودجه برای افزایش هزینه های پذیرایی، لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون بودجه ارجاع شد

همچنین لایحه کمک مالی به رضا قوامی پور جهت شرکت در فستیوال و کنفرانس جهانی نانو تکنولوژی در ایالت آریزونا به دلیل اظهارت جدید رئیس جمهور آمریکا در مورد تردد اتباع دیگر کشورها به آمریکا مسکوت باقی ماند.

سپیدرود؛ خرید یا کمک مالی؟

در ادامه جلسه همچنین در شرایطی با لایحه کمک ۱۰۰ میلیون تومانی به تیم سپید رود فوتسال بانوان موافقت شد که لایحه خرید تیم همچنان مورد نقد و بررسی اعضاست و به نتیجه مطلوبی نمی رسد.

سه هفته پیش پس از نقد و نظرهای بی نتیجه به پیشنهاد ریاست شورا مقرر شد سه عضو شورا موضوع جزییات خرید تیم را بررسی و انالیز بدهی های این تیم به تفکیک هر سال و وضعیت تیم داری آتی شهرداری را به صحن شورا گزارش دهند. اما امروز با غیبت رفیعی نوده و عدم ارایه گزارش شفاف از نماینده دیگر یعنی رضا موسوی روزان، باز هم اختلاف ها بر سر نحوه خرید تیم سپید رود در صحن شورا بالا گرفت و بار دیگر صف بندی برای خرید و یا کمک مالی به این تیم جنجالی در صحن شورا ایجاد کرد.

محمود باقری خطیبانی و فرهاد شوقی به عنوان دو عضو مخالف خرید سپیدرود، همچنان معتقدند که در این وضعیت مالی شهرداری و چک های برگشتی، تیم داری معنا نداشته و شهرداری در لایحه خرید این تیم، ساختمانی را تعرفه کرده که همان ساختمان را برای تسویه بدهی با سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته است. رضا رسولی نیز به عنوان عضو موافق خریداری این تیم گفت: به جای کمک یک میلیارد تومانی می توان تیم را خریداری کرد.

در ادامه سخنگوی شورای شهر نیز به عدم ارایه گزارش شفاف از تیم سه نفره که قرار بود وضعیت بدهی تیم را بررسی و به شورا گزارش کنند، معترض شد و از نایب رئیس شورا خواست تا مدیر کل ورزش و جوانان را به صحن شورا دعوت و مسایل حقوقی این مورد را بررسی کند.

فاطمه شیرزاد افزود: تاکنون چند لایحه برای کمک به سپید رود در صحن شورا بررسی و موافقت شده ولی هیچکدام پرداخت نشده است.

در نهایت به دلیل عدم ارایه گزارش شفاف از سوی سه عضو شورایی که موظف بودند وضعیت خرید تیم سپید رود را گزارش دهند، سه عضو جدید بدین منظور انتخاب شدند تا در مدت یک هفته گزارش شفافی به صحن شورا ارایه دهند.