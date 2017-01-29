به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دادخواه ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی اصفهان ازاسفندماه، بازرسی الکترونیک را در برنامه کاری قرار داده است که با مراجعه به کارگاه‌ها با تبلت که به جی پی اس وصل است و با استفاده از کارت الکترونیک درمانی و دریافت پاسخ الکترونیک درمانی و زدن اثر انگشت روی جی پی اس می‌توانیم زمینه اطمینانی برای هم کارفرما هم تامین اجتماعی فراهم سازیم.

وی بیان داشت: بیشترین تخلفات در تخت بستری را شاهدیم که با بازرسی الکترونیک این میزان تخلفات کاهش خواهد یافت.

بخش بایگانی از تمام مراکز تامین اجتماعی حذف خواهد شد

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: پرونده‌های الکترونیک در سه استان به صورت پایلوت به اجرا درآمد که زیرساخت‌های آن در اصفهان فراهم شده است و با اجرای کامل آن تا پایان سال ۹۶، دیگر تمام بایگانی‌ها حذف و تمام کارمندان این بخش‌ها به دیگر بخش‌ها ارجاع و هیچ پرونده‌ای گم نخواهد شد.

وی با اظهار اینکه سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که معادل ۶۵ درصد از جمعیت استان اصفهان است، ادامه داد: ماهانه ۲۷۰ میلیارد تومان به ازای حقوق بازنشستگی ۲۳۰ هزار نفر پرداخت می‌شود و هیچ بدهی به بازنشستگان نداریم.

دادخواه گفت: در دهه ماه امسال، دو میلیون و ۵۰۰ هزار دفترچه صادر کردیم.