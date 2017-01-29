مسئولان سازمان ها و نهادهای مختلف در حرم مطهر امام راحل حاضر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجدید میثاق جمعی از مسئولان وزارتخانه ها و نهادهای مختلف کشور با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی صبح یکشنبه در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد.

مسئولان و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور از جمله نهادهایی بودند که در حرم مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حاضر شده و به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کردند.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل این نهاد مقدس در استان تهران از جمله مسئولان شاخصی بودند که در آیین تجدید میثاق با آرمان های امام راحل شرکت کردند.

حضور مسئولان وزارت کشور در حرم امام راحل

جمعی از مسئولان و مدیران وزارت کشور نیز در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل در حرم مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حاضر شدند.

مسئولان وزارت کشور با نثار تاج گل و قرائت فاتحه، به روح بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی درود فرستاده و بر حفظ و حراست از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی که ثمره خون مطهر شهدای انقلاب است، تأکید کردند.

تجدید میثاق مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با آرمان های امام خمینی(ره)

قائم مقام وزیر کشور از جمله مسئولانی بود که در آیین تجدید میثاق مدیران این وزارتخانه با آرمان های امام راحل حضور داشت.

همچنین جمعی از مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در حرم مطهر امام راحل حاضر شده و بر تبعیت کامل از منویات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

مسئولان این سازمان با حضور بر سر مزار همسر مکرمه امام راحل، از صبر و ایستادگی این بانوی بافضیلت تجلیل کردند.

مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در آستانه دهه مبارک فجر در حرم امام راحل حاضر شده و به مقام شامخ این شخصیت بزرگ ادای احترام کردند.