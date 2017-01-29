هوای اصفهان سالم اعلام شد/افزایش غلظت آلاینده ها نسبت به دیروز

بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۷۳ بود که نشانه وضعیت سالم است اما شاهد افزایش غلظت آلاینده ها نسبت به دو روز گذشته هستیم.
وی افزود: شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
مدیر امور آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: بر این اساس هوای اصفهان در ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص کیفی ۷۹، بلوار دانشگاه ۷۲، خیابان پروین ۶۹، رودکی ۷۱، میدان امام حسین(ع) ۷۶، چهارباغ خواجو ۶۹ و بزرگراه خرازی ۷۸ در وضعیت سالم ثبت شده است.
وی با بیان اینکه امروز هوای اصفهان در تمامی ایستگاههای سنجش شهرستان نیز سالم گزارش میشود، تاکید کرد: امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر میانگین شاخص کیفی در ایستگاههای شهرستان خمینی شهر ۶۹، شاهین شهر ۶۵، سگزی ۷۳ و نجف آباد ۵۹ ثبت شده است و در مبارکه و کاشان نیز سالم گزارش میشود.
