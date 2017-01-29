۱۲میلیاردریال کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری دراستان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر یکشنبه در نشست هماهنگی جشن نیکوکاری استان افزود: پیشبینی میشود در سال جاری نیز در این جشن ۱۵ میلیارد ریال از سراسر استان تشکیل شود.
وی بیان داشت: در راستای برگزاری این جشن در سال جاری تعداد پایگاههای خیابانی کاهش یافته و این نهاد با نگاهی تحولی سعی بر سرمایهگذاری بر روی افراد با دهکهای بالای درآمدی دارد.
محبی اظهار داشت: برگزاری دو جشنواره ملی عاطفهها و نیکوکاری در استان برای کمک به نیازمندان و محرومان است که نقش خوبی در جمع آوری کمک برای مددجویان دارد.
وی افزود: این جشنها با مشارکت آموزش و پرورش، سازمان دانشآموزی، سازمان صدا و سیما و پایگاههای مقاومت بسیج برگزار میشود.
محبی تصریح کرد: اعتبارات کمیته امداد برای رفع نیازهای محرومین و نیازمندان کافی نیست و نیازمند مشارکت خیرین و مردم نیکوکار استان است.
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