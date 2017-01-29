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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

۱۲میلیاردریال کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری دراستان جمع آوری شد

۱۲میلیاردریال کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری دراستان جمع آوری شد

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: سال گذشته در جشن نیکوکاری ۱۲ میلیارد ریال کمک‌های مردمی در استان جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر یکشنبه در نشست هماهنگی جشن نیکوکاری استان افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز در این جشن ۱۵ میلیارد ریال از سراسر استان تشکیل شود.

وی بیان داشت: در راستای برگزاری این جشن در سال جاری تعداد پایگاه‌های خیابانی کاهش یافته و این نهاد با نگاهی تحولی سعی بر سرمایه‌گذاری بر روی افراد با دهکهای بالای درآمدی دارد.

محبی اظهار داشت: برگزاری دو جشنواره ملی عاطفه‌ها و نیکوکاری در استان برای کمک به نیازمندان و محرومان است که نقش خوبی در جمع آوری کمک برای مددجویان دارد.

وی افزود: این جشنها با مشارکت آموزش و پرورش، سازمان دانش‌آموزی، سازمان صدا و سیما و پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار می‌شود.

محبی تصریح کرد: اعتبارات کمیته امداد برای رفع نیازهای محرومین و نیازمندان کافی نیست و نیازمند مشارکت خیرین و مردم نیکوکار استان است.

کد مطلب 3891082

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