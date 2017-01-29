وصول طلب ۸۰ میلیاردی دانشگاه ‌علوم پزشکی نیاز به تصمیم کشوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعتصام پور ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برخی اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان تامین اجتماعی و علوم پزشکی اصفهان در خصوص مطالبات ین دانشگاه، اظهار داشت: بین تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دعوا نیست بلکه یک اختلاف نظر وجود دارد.

وی با بیان اینکه کسری بودجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنها به بیمه‌ها بر نمی‌گردد بلکه بخش عمده‌ای از این کسری منابع مربوط به خود آنها است و به یارانه سلامت و بیمه سلامت که باید وزارت بهداشت به استان‌ها پرداخت می‌کرد، ارتباط دارد، ادامه داد: بدنبال حل مشکل از طریق مذاکره و گفتگو هستیم.

هیچ ارگان دولتی حق ندارد خدمتی را از مردم بگیرد

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان از تشکیل اولین شورای درمان در اصفهان به صورت پایلوت در سطح کشور خبر داد و اعلام کرد: تامین اجتماعی ۱۱۹ درصد در سال ۹۴ نسبت به ۹۲ رشد مصارف داشته است که با توجه به اینکه سازمان یک ارگان هزینه درآمدی است باید دید چه مقدار رشد درآمد داشته‌ایم.

وی گفت: پیشنهاد داریم کمیته‌هایی به نام پایش سلامت تشکیل شود و هزینه‌ها را مدیریت کند چراکه نیازمند کنترل هزینه‌ها و زیرساخت‌های سلامت هستیم.

اعتصام پور در خصوص اقدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص دریافت تعرفه آزاد درمان از بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی گفت: هیچ ارگان دولتی به هیچ دلیل حق ندارد خدمتی را از مردم بگیرد مگر اینکه در شورای استانی به امضای استاندار برسد؛ نکته مهم‌تر این است که همه باید مشکلات خود را با مذاکره و صحبت حل کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال مهر که چرا پس از جلسه استانداری تامین اجتماعی ظهر همان روز ۵۰ میلیارد تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واریز کرد که اگر بحث عدم بودجه بود، چطور این بودجه فراهم شد اگر بودجه بود چرا از عدم واریز آن به حساب دانشگاه خودداری شد، افزود: طبق روال ۲۵ میلیارد اول دیماه به حساب دانشگاه واریز شد و ۲۵ میلیارد دیگر هم همان روز قرار بود تا ظهر واریز شود که این اقدام صورت گرفت.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: در مورد پرداخت ۳۰ درصد از مطالبات به دانشگاه، باید استاندار با وزیر رفاه مذاکره کند و صورت جلسه به تهران ارسال شود تا در پرداخت‌ها تسریع شود.

اعتصام پور افزود: قول می‌دهیم تا آخر امسال دفترچه‌ها را در درمان مستقیم حذف و به صورت الکترونیکی صادر کنیم که نیازمند فرهنگ‌سازی در این رابطه است که وظیفه فرهنگ‌سازی آن بر عهده رسانه‌هاست.

وی بیان کرد: جلسه‌ای داشتیم مبنی بر نقش جامعه پزشکی در توسعه کشور که با حضور کارشناسان انجام گرفت و به بررسی دلایل فاصله افتادن حکمت و طب پرداختیم چراکه یک طبیب باید اول حکیم بعد یک طبیب باشد که امیدواریم بخش طبابت به حکمت مثل گذشته بازگردد.