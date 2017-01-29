ضرورت مرمت دبیرستان تاریخی امام(ره) بروجرد/۲۵۰ میلیون اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان در سخنانی با بیان اینکه در بحث مفروش کردن نمازخانه ها مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان اعتبارات ملی در نظر گرفته شود اظهار داشت: همچنین اختصاص ۷۵۰ متر فرش و سجاده با جذب اعتبارات ملی برای مدارس استان را پیگیری خواهیم کرد.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت افزایش تعداد نمازخانه های مدارس استان تاکید کرد و گفت: همچنین اگر درمانگاه آموزش و پرورش در خرم آباد دارای استحکام لازم بوده می توان چند طبقه دیگر به فضای درمانی آن اضافه کرد.

استاندار لرستان با اشاره به تحقق ۵۰ درصدی تعهدات در بحث ساخت و ساز فضاهای آموزشی در لرستان اظهار داشت: همچنین برای ساخت مجتمع رفاهی و تجاری آموزش و پرورش نیز نوسازی مدارس سه هکتار زمین در این زمینه اختصاص دهد تا با توجه به رایزنی ای صورت گرفته با بخش خصوصی گام های بعدی ساخت این مجتمع با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان برداشته شود.

بازوند تاکید کرد: نقشه و طرح این مجتمع خدماتی و رفاهی باید تهیه شود تا به بانک معرفی شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مدرسه امام(ره) شهرستان بروجرد بیان داشت: این بنا یکی از سازه های بی نظیر استان بود و حیف است که از دست برود و خراب شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه مقرر بود که از ظرفیت فارغ التحصیلان این مدرسه برای مرمت استفاده شود گفت: در این راستا برای مرمت این بنا ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ستاد حوادث پیش بینی کرده ایم.

بازوند همچنین به بحث تجاری سازی فضاهای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: کار آموزش و پرورش باید آموزش باشد نه تجاری سازی، و اگر کار تجاری انجام دهد به طور حتم موفق نخواهد بود.