به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، پیش از ظهر امروز محمدرضا مسیب زاده در ششمین مجمع دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه های اجرایی کشور که در سالن کوثر اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، با اشاره به وجود ۱۰۷ هزار مدرسه در سطح کشور اظهارکرد: مدرسه، محور همه فعالیت هاست، بنابراین هیچ برنامه ای در آموزش وپرورش اجرایی نمی شود، مگر اینکه در مدرسه انجام شود.

مدیرکل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش افزود: براساس سیاست های آموزش وپرورش، برنامه هایی قابلیت اجرایی دارند که فراگیر باشند و تمام دانش آموزان را شامل شود، بنابراین اجرای برنامه هایی که تعداد خاصی از دانش آموزان را در برمی گیرد در دستور آموزش وپرروش قرار ندارد.

وی تصریح کرد: امام شناسی و معرفی ائمه اطهار علیه السلام به عنوان «بهترین الگوی عملی سبک زندگی اسلامی»، برگزاری همایش «احلی من العسل» با حضور بیش از ۳۲ هزار هیئت مذهبی دانش آموزی در سراسر کشور در ششم محرم، و گفتمان های دینی در مدارس کشور با مساعدت بنیاد مهدویت و ستاد مرکزی اقامه نماز از جمله برنامه های آموزش و پرورش در اجرای امر به معروف و نهی از منکر است.

مسیب زاده از برگزاری نماز جماعت در بیش از ۶۵ هزار مدرسه در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای توسعه عدالت آموزشی نیز از مجموعه ۱۰۷ هزار مدرسه کشور، ۱۲۳ مدرسه با یک دانش آموز ، ۵ هزار مدرسه با کمتر از ۵ نفر و ۱۰ هزار مدرسه با دانش آموزانی کمتر از ۱۰ نفر فعالیت می کنند.