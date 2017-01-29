جذب حمایت خیرین برای تجهیز مدارس مناطق محروم ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان در استانداری ایلام اظهار داشت: جذب حمایت خیرین کشوری برای تجهیز مدارس مناطق محروم استان را ضروری است.

استاندار ایلام با اشاره به توسعه شبکه های رسانه ملی و شبکه استانی در مناطق مختلف استان، افزود: پرداخت مناسب رسانه ها در این زمینه میتواند نقش مهمی را ایفا کند.

وی عنوان کرد: رایزنی با مسئولان وزارت نفت و شرکت گاز و جذب کمک های پیمانکاران طرح های بزرگ استان پیگیری می شود.

استاندار ایلام به راهکارهایی همچون دولتی شدن پیش دبستانی ها در موسیان، تلاش برای گرفتن مجوز استخدام نیروهای بومی توانمند این منطقه در آموزش و پرورش برای رفع مشکل آموزشی در منطقه موسیان اشاره کرد.

مشکلات سر راه آموزش در منطقه موسیان و دو زبانه بودن معلمان و دانش آموزان این منطقه از دیگر مسائلی بود که در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به آن پرداخته شد.

نوزدهیمن جشنواره خیرین مدرسه ساز یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه شورای آموزش و پرورش استان بود.