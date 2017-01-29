۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

امام جمعه ایلام تاکید کرد:

لزوم تشویق خیرین برای حمایت از طرح زائر سرای ایلامی ها در مشهد

ایلام-امام جمعه ایلام بر لزوم تشویق خیرین برای حمایت از طرح زائر سرای ایلامی ها در مشهد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر امروز در نشست آخرین وضعیت زائر سرای ایلامیان در مشهد اظهار داشت: هر ۱۵ روز یک بار باید در نشستی میزان پیشرفت این طرح مورد بررسی قرار گیرد.

امام جمعه ایلام هم چنین از رسانه ها و تریبون های سراسر استان خواست تا با تشویق خیرین فرصت مناسبی را برای جمع آوری کمک های آنها فراهم کنند.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی گفت: انتخاب پیمانکار و مجری توانمند برای این طرح از اهمیت زیادی برخوردار است.

شاپور پولادی معاون عمرانی استاندار هم در این نشست گفت: گود برداری در مرحله ی اول طرح زائرسرا صورت گرفته و در آینده ی نزدیک این طرح به پیمان می رود.

وی عنوان کرد: زائرسرای ایلامیان در مشهد مقدس قرار است در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و در هشت طبقه احداث شود.

امروز جمعی از دست اندرکاران زائرسرای ایلامیان در مشهد مقدس در نشستی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام آخرین راهکارها برای تسریع بخشیدن برای عملیات ساخت زائرسرای ایلامیان در مهشد بررسی کردند.

