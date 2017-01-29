به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مروارید در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان، خواستار تفکیک آب شرب از آب فضای سبز در شهر ایلام شد و اظهار داشت: شهرداری ایلام از پساب شهر برای آبیاری فضای سبز استفاده کند.

وی در خصوص تأمین آب سالم تعدادی از شهرهای استان، ابراز داشت: شرکت آبفای استان، برنامه ریزی لازم برای احداث تصفیه خانه و استفاده از آب سامانه گرمسیری برای تأمین آب شرب این شهرها را به عمل آورد.

استاندار ایلام همچنین خواستار اقدامات لازم برای حفظ کیفیت آبهایی که جهت شرب از آنها استفاده می شود، شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام نیز در این جلسه گفت: در سیاست های کلان کشور بر آب و محیط زیست تأکید زیادی شده است و در سطح استان نیز این دو موضوع بایستی مورد توجه قرار گیرد.

شاپور پولادی خواستار تشکیل کارگروهی ذیل شورای فوق برای بررسی وضعیت نیترات چاه ها و ارائه گزارش نتایج بررسی ها در جلسه بعد شد.

وی همچنین در این جلسه بر برخورد قاطع با هر گونه استفاده از آب شرب برای فضای سبز تأکید کرد.