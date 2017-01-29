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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

عملیات امداد و نجات گرفتارشدگان بهمن سردشت پایان یافت

عملیات امداد و نجات گرفتارشدگان بهمن سردشت پایان یافت

ارومیه- رئیس هلال احمر و سخنگوی شورای هماهنگی مدیریت بحران سردشت پایان گفت:با پیدا شدن جسد چهارمین قربانی ریزش بهمن در سردشت، عملیات امداد و نجات به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فائق عبدالله زاده با اعلام این خبر اظهارداشت: با توجه به مشخص نبودن تعداد گرفتار شدگان در بهمن از مردم منطقه درخواست کردیم که در صورت غیبت بستگان به نیروهای امدادی اطلاع دهند که با گذشت نزدیک به 24 ساعت هیچ گزارشی از مفقودی فرد یا افرادی از این روستا اعلام نشده و لذا عملیات جستجو نیز به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در اثر وقوع این حادثه که شنبه شب رخ داد 20 نفر از کولبران منطقه در حادثه ریزش بهمن گرفتار شدند که طی آن چهار نفر جان خود را از دست داد و 12 نفر مصدوم شدند.

عبدالله زاده اضافه کرد: از میان 12 نفر نجات یافته شش نفر در بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت تحت نظر هستند و شش نفر دیگر سرپایی مداوا شدند.

کد مطلب 3891103

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