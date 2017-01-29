به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفوند ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان در سخنانی اظهار داشت: هزار ۴۵۰ مدرسه مستقل در استان لرستان داریم.

وی با بیان اینکه در اغلب مدارس استان، حتی مدارس فاقد نمازخانه نیز اقامه نماز را داریم ادامه داد: سال گذشته برای نمازخانه ای مدارس استان ۱۸ هزار متر فرش سجاده ای خریداری شد.

معاون آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: از این میزان حدود هشت هزار متر مربع توسط نوسازی مدارس استان خریداری شد.

یوسفوند با بیان اینکه امسال نیز ۱۰ هزار متر مربع فرش سجاده ای برای مدارس استان خریداری می شود گفت: با این اقدام ۱۰۰ درصد مدارس استان دارای فرش و سجاده خواهند شد.

وی گفت: برای خریداری این میزان فرش و سجاده برای نمازخانه ای مدارس استان ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.