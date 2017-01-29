برگزاری "همایش بزرگ وحدت، بصیرت و ولایت" در دهه مبارک فجر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه امروز یکشنبه در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.

عباس سروری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در این جلسه با بیان اینکه امسال متفاوت تر از سنوات گذشته به استقبال دهه فجر خواهیم رفت، افزود: نقش شهرداری در زیباسازی و تزئینات شهری و ورود به این دهه از سایر ادارات پررنگ تر خواهد بود.

وی ادامه داد: نواخته شدن زنگ انقلاب بصورت همزمان در تمامی مدارس استان، حضور شورای اداری در مزار شهدای سراسر استان و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، رژه نمادین موتورسواران و دوچرخه سواران در سالروز ورود تاریخی حضرت امام به میهن اسلامی در ساعت ۹:۳۰ صبح و گلباران مزارشهدا توسط بالگرد هوانیروز از برنامه های دوازدهم بهمن خواهد بود.

سروری افزود: مراسم غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای گلگون کفن در روز ۱۴ بهمن با عنوان میهمانی لاله ها با حضور خانواده های معظم شهدا و مردم قدرشناس و انقلاب در سراسر استان برگزار خواهد شد.

ایشان اظهار داشت: برگزاری همایش بزرگ وحدت، بصیرت و ولایت و تجلیل از خادمان انقلاب و خانواده های معظم شهدا توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در دهه مبارک فجر، طنین ندای بانگ الله اکبر توسط مردم استان در شب ۲۱ بهمن ، اجرای برنامه نورافشانی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور باصلابت و پرشور وشعور ملت انقلابی و همیشه در صحنه استان کرمانشاه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از اهم برنامه های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان خواهد بود.

مهندس نیک کردار معاون عمرانی استانداری کرمانشاه و مسئول کمیته افتتاحیه ها و پروژه های ستاد دهه فجر استان با بیان اینکه امسال خوشبختانه استقبال از دهه مبارک فجر را با بارش زیبای برف و رحمت الهی آغاز کردیم ، افزود: ۴۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه پروژه های قابل افتتاح در این ایام شده است که میتوان از مهمترین پروژه ها تکمیل ۵ کیلومتری بزرگراه حضرت امام(ره)، و تکمیل ۳۸ کیلومتر راه روستایی ، گازرسانی به مناطق محروم نام برد.

فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه نیز با تبریک فرارسیدن عید انقلاب، از خدمات رسانی مطلوب ادارات و ارگانها در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن خبر داد.

در ادامه جلسه ماموستا ملامحمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: اهل سنت کرمانشاه همچون گذشته در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضوری پرشور خواهند داشت و به دشمنان انقلاب و اسلام نشان خواهند داد که همواره در کنار برادران اهل تشیع خود از انقلاب و آرمانهای انقلاب و امام راحل دفاع خواهند کرد.

حضرت آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، دهه فجر را عید انقلاب و انقلاب اسلامی را تأثیرگذارترین انقلاب در جهان نامید .

ایشان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، عراق و سوریه را نجات داد، افزود: هجمه های گسترده دشمنان و تلاشهای آنها برای نفوذ در ایران نشان از اهمیت انقلاب اسلامی دارد.

در پایان جلسه مسئولین کمیته های تخصصی ستاد دهه فجر، به قرائت گزارشی از فعالیتهای کمیته متبوع ، جهت بهتر برگزار شدن مراسم عید انقلاب پرداختند.