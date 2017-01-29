۱۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در گرگان افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی عصر یکشنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: بزرگداشت دهه فجر میتواند فرصت خوبی برای انتقال اطلاعات و تجربههای سی و هفت سال گذشته به نسل جوان باشد و همه مسئولان و مردم باید نسبت به این بزرگداشت وظیفه مند عمل کنند.
۴۰۰ برنامه فرهنگی ویژه ایام دهه فجر در گرگان برگزار میشود
وی با بیان اینکه برنامههای ایام دهه فجر از تاریخ ۱۲ بهمنماه با ورود تاریخی امام خمینی (ره) به کشور با حضور مردم و مسئولان استانی شروع میشود، افزود: بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی در سطح شهر گرگان برنامهریزیشده است.
فرماندار گرگان اظهار کرد: مراسم ده شب در ده مسجد، جشنوارههای فیلم و موسیقی، جشن خیابانی انقلاب در گرگان پارس، نواختن زنگ انقلاب، برپایی نمایشگاه توانمندی بخش کشاورزی، برگزاری جشنهای انقلاب، افتتاح دارالقرآن، مسابقه شعار گویی و شعارنویسی، افتتاحیه جشنواره بصیر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، همایش افسران جنگ نرم، کرسی تلاوت و ... از جمله برنامههای مهم فرهنگی است که در ایام دهه فجر برگزار میشود.
وی اظهار کرد: ۱۶۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با ۱۷۷ میلیارد تومان اعتبار و اشتغالزایی ۱۳۷ نفر در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی میشود.
حسینی با بیان اینکه ۱۴۷ پروژه عمرانی و ۱۸ پروژه اقتصادی در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی میشود، تصریح کرد: از این تعداد پروژه تنها کلنگ ۹ پروژه با اعتبار ۶۸ میلیارد تومان به زمین زده میشود.
فرماندار گرگان گفت: ۳۳۷ واحد مسکن مهر در شهرستان گرگان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
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