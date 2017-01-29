قطع راه، آب وبرق صدها روستادر زمستان معمولی/عدم پاسخگویی استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، پاییز سالجاری بارش بارانهای نه چندان شدید و بادهای های فصلی سبب شد تا شهروندان کرمانشاهی و سایر شهرستانهای تابعه خسارتهای مالی و همچنین قطعی های مکرر و طولانی برق و آب را تجربه کنند.

اتفاقاتی که بعد از آن رسانه ها از آنها به عنوان هشداری به مدیریت ارشد استان و مدیران ستاد بحران یاد کردند تا از آن پس با هشدار های به موقع و آماده باشهای زمستانی مانع از تکرار اتفاقاتی باشند که مردم را با دردسر مواجه می کند.

اما طی چند روز گذشته عملا با بارشهای نه چندان عجیب و غریب برف بخش زیادی از مردم کرمانشاه در معرض خطرات جدی ناشی از انسداد راه ها و قطعی آب و برق قرار گرفتند که کارشناسان آن را ثمره عدم مدیریت مناسب و آمادگی برای بحران و البته زیرساختهای نا مناسب می دانند.

اداره کل راهداری استان کرمانشاه در واکنش به اخبار منتشر شده درباره ناتوانی این مجموعه برای بازگشایی راه ها به مهر اعلام کرد: این ناشی از ناتوانی ما نیست. طی ۳ یا ۴ سال گذشته ناوگان ما که طول عمر طولانی دارد تجهیز نشده و بودجه کافی نداشتیم.

همچنین این مجموعه تعداد راه های روستایی مسدود در استان کرمانشاه را ۲۴۳ مسیر عنوان کرده و می گوید برف این تعداد روستا را در محاصره خود قرار داده است.

همچنین ستاد بحران استان کرمانشاه درباره قطعی برق در استان اعلام می کند که ۱۷۸ روستا در استان کرمانشاه در اثر بارش های دو روز گذشته برق ندارند.

آب و فاضلاب روستایی نیز در پاسخ به پیگیری های خبرگزاری مهر تداوم قطعی آب بیش از ۱۵۰ روستا در کرمانشاه را ناشی از قطع برق و از کارافتادن کمپروسور های پمپاژ عنوان می کند.

گرچه برخی از فرمانداران شهرستانهای استان کرمانشاه در پاسخ به مهر می گویند: "ما مشکلات را به شما بگوییم که چه؟ شما دنبال مشکل هستید ولی خدا را شکر هیچ راهی قطع نیست"‌ اما نظر مردم چیز دیگری است.

محسن ریحانیان به مهر نوشته است: سه روز است آب لوله کشی روستای ارگنه سفلی از توابع شهرستان صحنه قطع می باشد، شما را به خدا به گوش مسئولین برسانید تمامی دام و احشام دارن تلف می شوند...

همچنین روز گذشته انسداد برخی شریانهای اصلی مانند اسلام آباد پلدختر، اسلام آباد کرمانشاه، اسلام آباد سرپل ذهاب، سرپل ذهاب ثلاث باباجانی، صحنه به سنقرو... علی رغم بارشهای معمولی سوال برانگیز شده بود.

کارشناسان هشدار داده اند که چنین نا هماهنگی ها و مدیریت اجرایی در این شرایط، در صورت وجود بارشهای طولانی تر و یا شرایط بحرانی تر به هیچ عنوان جوابگو نیست و قطعا امید جان و مال مردم به این تدبیر ها خواهد بود.

به گزارش مهر، عدم پاسخ گویی مستقیم استاندار کرمانشاه در شرایط به وجود آمده به رسانه ها و نبود حضور مطلق وی در فضای رسانه ای در شرایطی که مردم منتظر پاسخگویی بودند نیز به تلاطم های این روزها افزوده و علامت سوال بزرگی ایجاد کرده است.