آخوندی برای دومین بار در دولت یازدهم استیضاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استیضاح آخوندی که در پی حادثه قطار دامغان ۱۴ آذر ماه به هیات رئیسه ارسال شد، ۱۰ بهمن ماه در حالی در کمیسیون عمران بررسی شد که کمیسیون باید ظرف یک ماه نتیجه جلسه استیضاح کنندگان و وزیر را به هیات رئیسه اعلام می کرد.

علی رغم رایزنی حدود ۲ماهه آخوندی و معاونانش در مجلس امروز استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیات رئیسه ارسال شد.

پیش از این آخوندی در مجلس نهم نیز استیضاح شده بود اما مجددا توانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.

نظر افضلی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: جلسه امروز کمیسیون عمران با حضور استیضاح کنندگان وزیر و معاونان وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد.

نماینده مردم نهبندان با بیان اینک آخوندی در جلسه کمیسیون عمران حضور نیافت گفت: یکی از معاونان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: دعوتنامه ای برای حضور وزیر در این جلسه برای ایشان ارسال نشده است.

وی ادامه داد: سئوالات استیضاح کنندگان توسط دبیر کمیسیون عمران قرائت شد و یکی از معاونان راه آهن توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.

عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: استیضاح کنندگان اعلام کردند از پاسخ های معاون وزیر قانع نشدند و منتظر جواب وزیر هستند. با توجه به عدم حضور وزیر در ادامه جلسه مقرر شد نظر استیضاح کنندگان مبنی بر عدم اقناع از پاسخ ها معاون وزیر راه و شهرسازی به هیئت رئیسه ارسال شود.

به گزارش مهر، استیضاح وزیر راه و شهرسازی آذرماه سال جاری از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون عمران ارسال شد اما به دلیل بررسی لایحه برنامه در صحن علنی بررسی آن تا امروز به تعویق افتاد.

طبق آئین نامه مجلس کمیسیون مکف است حداکثر ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح کنندگان و وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نمایند. پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ۱۰ نفر از امضا کنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استیضاح در اولین جلسه در اولین جلسه طرح می شود و پس از طرح استیضاح وزیر موظف است ظرف ۱۰ روز در مجلس حاضر شوند. هیئت رئیسه در همان روز متن استیضاح را برای وزیر ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع می کند. وزیر ظرف ۱۰ روز پس از طرح استیضاح باید در مجلس حاضر شود و توضیحات لازم را بدهد. تعیین وقت استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیئت وزیران و تصویب هیئت رئیس مجلس در دستور کار هفتگی قرار می گیرد. حضور وزیر در وقت مقرر الزامی است.