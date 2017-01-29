استعدادهای علمی استان همدان مورد توجه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مجذوبی ظهر یکشنبه در گردهمایی نخبگان استان همدان با بیان اینکه باید راه صحیح پیشرفت و توسعه کشور را یافت، گفت: تلاش دانش آموزان در دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برای ورود به دانشگاه دیگر راه درستی نیست چراکه جواب‌گوی نیازها نیست.

رئیس بنیادنخبگان استان همدان کسب قدرت، ثروت و کارآفرینی را زمینه ساز توسعه برشمرد و با بیان اینکه باید به علمی دسترسی پیدا کنیم که برای کشور ثروت تولید کند، گفت: در اقتصاد دانش‌بنیان هدف تنها کسب دانش نیست بلکه فناوری قدرت و ثروت ایجاد می کند.

رئیس بنیاد نخبگان استان همدان با اشاره به اینکه ثروت تنها در حیطه فنی و مهندسی نیست بلکه در سایر حوزه‌ها نیز می‌توان ثروت ایجاد کرد، افزود: کارآفرینی مقوله ای مهم در اقتصاد دانش‌بنیان است.

رئیس بنیادنخبگان استان همدان با تاکید براینکه پیشرفت کشور در گرو توسعه فناوری است، نورآوری، خلاقیت و جهانی اندیشیدن را از عوامل موفقیت در این زمینه برشمرد و گفت: استعدادهای علمی باید مورد توجه قرار گیرند.

ایران در منطقه با هیچ کشوری قابل مقابسه نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان نیز با بیان اینکه نخبگان و دانشجویان باید وضعیت کشور در گذشته و زمان حال را مورد بررسی قرار دهند، اظهار داشت: ایران در منطقه با هیچ کشوری قابل مقابسه نیست.

محمدعلی زلفی گل با بیان اینکه ایران در منطقه ناامن خاورمیانه یکی از امن‌ترین کشورهاست، گفت: آینده کشور با وجود نخبگان علمی پرتلاش بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شأنیت یک فرد علمی صداقت و صراحت اوست و اگر در کارها صداقت و صراحت رعایت نشود مانند این است که اختلاس کرده‌ایم، عنوان کرد: اختلاس معلمان نداشتن صراحت و صداقت در کار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان با تاکید بر اینکه اولین ویژگی نخبگان داشتن صداقت و صراحت است، تاکید کرد: نخبگان باید شأن و منزلت خود را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه حسادت در جامعه علمی زیاد و بدترین ویژگی یک نخبه داشتن حس حسادت است، تاکید کرد: باید حسادت در همکاری‌های علمی حذف شود.

علم عنکبوت‌وار هیچ نفعی نخواهد داشت

وی با بیان اینکه علم عنکبوت‌وار هیچ نفعی نخواهد داشت بنابراین مدیران سیستم‌های علمی نباید حسود باشند، افزود: نخبگان نباید جوانی خود را ارزان بفروشند.

زلفی‌گل با بیان اینکه نخبگان و دانشمندان باید به فکر کشور و حتی جهان باشند چراکه دانش و علم مرز نمی‌شناسد، اظهار کرد: دانشمندان متعلق به کل جامعه بشریت هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان با اشاره به اینکه جوانان و نخبگان نباید به بهانه نبود امکانات از کار و اهداف خود عقب‌ بمانند، عنوان کرد: ایران باید با علم نخبگان علمی خود از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا باشد.

دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف که رتبه ۱۲ کنکور را کسب کرده بود نیز دراین مراسم چند دقیقه‌ای برای دانش آموزان و دانشجویان نخبه سخنرانی کرد.

سروش باسلی زاده با بیان اینکه دانشجویان و دانش‌آموزان باید هدف مشخصی را برای خود تعیین کنند چراکه هدف به انگیزه ختم و باعث حرکت به سمت جلو می‌شود، گفت: هرکس هدف خود را باور نداشته باشد موفق نخواهد شد.

در پایان این مراسم از نخبگان استان همدان تجلیل و قدردانی شد.