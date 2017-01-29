پورشیب و حیدری به نشان برنز دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای لیگ جهانی کاراته که در پاریس جریان دارد، دو نماینده ایران برای کسب مدال برنز به مصاف رقبای خود رفتند. ذبیح الله پورشیب در دیدار رده بندی وزن ۸۴- کیلوگرم برای کسب نشان برنز رو در روی «ارکانیکا گوگیتا» از گرجستان رفت و در پایان مبارزه ای یک طرفه ۵ بر یک صاحب پیروزی شد و روی سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

پورشیب عصر یکشنبه با برتری مقابل «عبدالعزیز الحکیمی» از عربستان، «مهمت بولات» از آلمان، «ایگور چیخماروف» از قزاقستان، «جیسوس داکاستا» و «ابراهیم ام بایه» از فرانسه به نیمه نهایی رسید و در این مرحله «آراگا» مقابل کاراته کای قدرتمند ژاپن که در کارنامه ورزشی‌اش قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۶ و نایب قهرمانی جهان در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ را دارد، ۵ بر ۲ باخت و به دیدار رده بندی راه یافت.

همچنین سامان حیدری در وزن ۸۴+ کیلوگرم برای کسب نشان برنز با نتیجه ۳ بر یک «اپیک امره» از ترکیه را شکست داد و روی سکوی سوم ایستاد. وی نیز عصر یکشنبه با برتری مقابل «مدیوم رایمکلف» از قزاقستان، سپس سه نماینده از کشور میزبان و «رودریگو روجاس» از شیلی قهرمان پان امریکا در سال ۲۰۱۶ را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. حیدری در این مرحله به سجاد گنج زاده باخت و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد.

در ادامه این مسابقات طراوت خاکسار در وزن ۵۵- کیلوگرم زنان و سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان برای کسب طلا به دیدار حریفانی از اسکاتلند و هلند می روند.

رقابتهای کاراته وان پاریس با حضور ۱۲۴۳ کاراته کا از ۷۸ کشور روز جمعه آغاز شد.