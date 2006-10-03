پيشنهاد كنسرسيوم مشترك با فرانسه نشان دهنده عزم ايران براي حل موضوع هسته اي است

مهدي فتحي در گفتگو با خبرنگار هسته اي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه كشور فرانسه بزرگترين كشورتوليد برق در جهان از طريق نيروگاه هاي هسته اي است، اين پيشنهاد فرصتي است تا فرانسه بتواند هم استقلال عمل خود را نشان دهد و هم اينكه به كشورهاي اروپايي نشان دهد كه ايران آماده هرگونه مذاكره با كشورهاي اروپايي در جهت حل مسئله هسته اي است.
وي افزود: با پيشنهاد ايران فرصت مناسبي در جهت ايجاد تحول در سياست خارجي و نظام بين الملل فرانسه به حساب مي آيد، زيرا اگر فرانسه به پيشنهاد ايران پاسخ مثبت ندهد نشان داده است كه به دنبال سياست هاي غلط آمريكا گام برمي دارد.
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