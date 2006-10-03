  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۷

مهدي فتحي در گفتگو با مهر :

پيشنهاد كنسرسيوم مشترك با فرانسه نشان دهنده عزم ايران براي حل موضوع هسته اي است

پيشنهاد كنسرسيوم مشترك با فرانسه نشان دهنده عزم ايران براي حل موضوع هسته اي است

يك تحليلگر مسائل بين الملل و استراتژيك بر اين اعتقاد است كه پيشنهاد ايران به فرانسه مبني بر تشكيل كنسرسيوم مشترك، نشان دهنده آن است كه ايران آماده هرگونه مذاكره در خصوص پرونده هسته اي خود با اتحاديه اروپاست.

مهدي فتحي در گفتگو با خبرنگار هسته اي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: از آنجايي كه كشور فرانسه بزرگترين كشورتوليد برق در جهان از طريق نيروگاه هاي هسته اي است، اين پيشنهاد فرصتي است تا فرانسه بتواند هم استقلال عمل خود را نشان دهد و هم اينكه به كشورهاي اروپايي نشان دهد كه ايران آماده هرگونه مذاكره با كشورهاي اروپايي در جهت حل مسئله هسته اي است.

وي افزود: با پيشنهاد ايران فرصت مناسبي در جهت ايجاد تحول در سياست خارجي و نظام بين الملل فرانسه به حساب مي آيد، زيرا اگر فرانسه به پيشنهاد ايران پاسخ مثبت ندهد نشان داده است كه به دنبال سياست هاي غلط آمريكا گام برمي دارد.

کد مطلب 389112

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها