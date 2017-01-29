بازگشت امنیت و ثبات به «وادی بردی»/آزاد شدن ۱۱ روستا در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای ارتش سوریه سرانجام کنترل کامل منطقه «وادی بردی» واقع در حومه غربی دمشق پایتخت سوریه را در دست گرفتند.

در همین راستا، فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه اعلام کرد: نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای دفاع مردمی، امنیت و ثبات را به روستاهای «وادی بردی» بازگرداندند. در عملیات نظامی در وادی بردی، دقت را مدنظر قرار دادیم تا آسیبی به شهروندان وارد نشود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: عملیات نیروهای ارتش در این منطقه موجب فراهم شدن شرایط مناسب برای دستیابی به مصالحه در تعدادی از روستاها و مناطق شد. ۱۱ روستا در وادی بردی به مساحتی حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد.

فرماندهی ارتش سوریه در پایان افزوده است: از افراد مسلح درخواست می کنیم که از فرصت عفو و بازگشت به زندگی عادی استفاده کنند.

این در حالی است که پیشتر نیز رسانه ها از ورود اتوبوس ها به دیرمقرن و دیرقانون در منطقه وادی بردی در حومه دمشق سوریه برای انتقال افراد مسلح و خانواده های آنها به سوی ادلب خبر دادند.

گفتنی است، روز شنبه طبق توافق دولت سوریه با گروه های مسلح در حومه دمشق، علاوه بر برقراری آتش بس کامل در وادی بردی، این منطقه از سوی دولت سوریه منطقه امن اعلام شد.