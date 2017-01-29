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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

نقوی حسینی اعلام کرد؛

تاکید کمیسیون امنیت ملی بر اختصاص کامل بودجه دفاعی کشور در سال ۹۶

تاکید کمیسیون امنیت ملی بر اختصاص کامل بودجه دفاعی کشور در سال ۹۶

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون امروز بر اختصاص ۵% بودجه عمومی و ۱۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه «دفاع» تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون امنیت ملی از زحمات نمایندگان این کمیسیون در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و همچنین تلفیق بودجه تقدیر کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات بی سابقه رئیس جمهور آمریکا از جمله برکناری کلیه سفرای آمریکا و یا استعفای دسته جمعی کارکنان ارشد وزارت خارجه و به ویژه اقدام ضعیف و خارج از عرف وی، گفت: کمیسیون امنیت ملی اقدام سخفیف رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا را محکوم کرده و اعلام می دارد که اگر قرار بود به تروریست ها ویزا ندهند باید به اتباع عربستان و برخی کشورهایی که اقدام به عملیات ۱۱ سپتامبر کرده بودند ویزا نمی دادند. آمریکایی که منشأ شکل گیری بسیاری از گروه های تروریستی بوده و یا حامی و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی آنها است چگونه به خودش اجازه می دهد ملت هایی را تروریست بنامد که قربانی گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا و غرب است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه مجددا بر روی بودجه دفاعی کشور بحث شد و از نمایندگان کمیسیون تلفیق خواسته شد که حداقل قانون مصوب مجلس در تامین اعتبارات دفاعی اجرایی شود؛ تخصیص ۵ درصد بودجه عمومی به حوزه دفاع و اختصاص دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید در بودجه سال ۹۶ عملیاتی شود و به تصویب برسد.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه، تحقیق و تفحص از میزان کمک های توسعه ای جمهوری اسلامی و نتایج آن مطرح شد که البته بنا بود آقای مجید انصاری معاون رئیس جمهور در جلسه کمیسیون حضور پیدا کند و نظرات و دیدگاه های کمیسیون را استماع کند که متاسفانه حضور نیافت، کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع، مقرر کرد از کلیه دستگاه های مربوط دعوت به عمل آید و موضوع در جلسه فوق بررسی و اطلاعات لازم کسب شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین گفت: کمیسیون در ادامه به بررسی اقدام سخیف رئیس جمهور آمریکا پرداخت و به طور مفصل پیرامون اقدامات اخیر دولت جدید آمریکا بحث و گفتگو کرد و بنا بر این شد جلسه هفته آینده با دعوت از مسئولین وزارت خارجه و سایر دستگاههای ذیربط موضوع تحولات آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 3891122

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