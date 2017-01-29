تاکید کمیسیون امنیت ملی بر اختصاص کامل بودجه دفاعی کشور در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی با اشاره به نشست عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون امنیت ملی از زحمات نمایندگان این کمیسیون در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و همچنین تلفیق بودجه تقدیر کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات بی سابقه رئیس جمهور آمریکا از جمله برکناری کلیه سفرای آمریکا و یا استعفای دسته جمعی کارکنان ارشد وزارت خارجه و به ویژه اقدام ضعیف و خارج از عرف وی، گفت: کمیسیون امنیت ملی اقدام سخفیف رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا را محکوم کرده و اعلام می دارد که اگر قرار بود به تروریست ها ویزا ندهند باید به اتباع عربستان و برخی کشورهایی که اقدام به عملیات ۱۱ سپتامبر کرده بودند ویزا نمی دادند. آمریکایی که منشأ شکل گیری بسیاری از گروه های تروریستی بوده و یا حامی و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی آنها است چگونه به خودش اجازه می دهد ملت هایی را تروریست بنامد که قربانی گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا و غرب است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه مجددا بر روی بودجه دفاعی کشور بحث شد و از نمایندگان کمیسیون تلفیق خواسته شد که حداقل قانون مصوب مجلس در تامین اعتبارات دفاعی اجرایی شود؛ تخصیص ۵ درصد بودجه عمومی به حوزه دفاع و اختصاص دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید در بودجه سال ۹۶ عملیاتی شود و به تصویب برسد.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: در ادامه جلسه، تحقیق و تفحص از میزان کمک های توسعه ای جمهوری اسلامی و نتایج آن مطرح شد که البته بنا بود آقای مجید انصاری معاون رئیس جمهور در جلسه کمیسیون حضور پیدا کند و نظرات و دیدگاه های کمیسیون را استماع کند که متاسفانه حضور نیافت، کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع، مقرر کرد از کلیه دستگاه های مربوط دعوت به عمل آید و موضوع در جلسه فوق بررسی و اطلاعات لازم کسب شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین گفت: کمیسیون در ادامه به بررسی اقدام سخیف رئیس جمهور آمریکا پرداخت و به طور مفصل پیرامون اقدامات اخیر دولت جدید آمریکا بحث و گفتگو کرد و بنا بر این شد جلسه هفته آینده با دعوت از مسئولین وزارت خارجه و سایر دستگاههای ذیربط موضوع تحولات آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.