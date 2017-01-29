گنج زاده هم طلائی شد/پایان کار تیم ایران با چهار مدال طلا و برنز

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از رقابتهای لیگ جهانی کاراته که از روز جمعه با حضور ١٢٤٣ کاراته کا از ٧٨ در پاریس آغاز شده بود، عصر امروز به پایان رسید و حاصل کار ١١ کاراته کای ایرانی حاضر در این رقابتها دو طلا و دو برنز بود.

سجاد گنج زاده آخرین نماینده ایران در این رقابتها برای کسب مدال طلا در دیدار نهایی به مصاف دارلن لاری از هلند رفت و در پایان با برتری ٧ بر یک روی سکوی نخست ایستاد.وی برای رسیدن به دیدار نهایی ایتالیا، رومانی، روسیه، دو نماینده از ترکیه و سامان حیدری از کشورمان را شکست داده بود.

گنج زاده در مرحله یک چهارم کاراته کایی دیگری از ترکیه را ۲ بر صفر شکست داد و در مرحله نیمه نهایی هم برابر سامان حیدری دیگر نماینده کشورمان ۵ بر۲ صاحب برتری شد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

در این دوره از مسابقات برای تیم کشورمان علاوه بر گنج زاده، طراوت خاکسار هم به نشان طلا دست یافت. ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم و سامان حیدری در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز موفق به کسب مدال برنز شدند.

علی اصغر آسیابری، احسان حیدری، ابراهیم حسن بیگی، یونس ناصری، هادی عرب و حمیده عباسعلی دیگر نمایندگان کشور در مبارزات امروز بودند که موفق به کسب مدال نشدند.