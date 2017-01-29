انتقال همه سفارتخانه های خارجی از تل آویو به قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان به بیان اظهارات حاکی از مقاصد اشغالگرانه خود ادامه می دهد.

در همین راستا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی عنوان کرد که همزمان با نزدیک شدن دیدارش با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، تمام سفارتخانه های خارجی باید از تل آویو به قدس منتقل شوند نه فقط سفارت آمریکا.

ترامپ پیشتر در جریان کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود که سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی را از تل آویو به قدس انتقال خواهد داد.

این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در حالی اتخاذ شده که قطعنامه های سازمان ملل از جمله قطعنامه ۴۷۸ هرگونه اقدام انحصارگرانه اسرائیل در بیت المقدس را باطل اعلام کرده است و از جامعه جهانی خواسته شده است تا از همراهی با سیاست های رژیم صهیونیستی در بیت المقدس خودداری کند.

پیشتر نیز «رودولف جولیانی» شهردار سابق نیویورک از پابرجا بودن تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس خبر داد.

شهردار سابق نیویورک با تاکید بر اینکه ترامپ و مشاوران وی استراتژی جدیدی در خصوص مذاکرات سازش در پیش گرفته اند، بازه زمانی اجرای این استراتژی را ۶ ماه عنوان کرده و گفت که انتقال سفارت آمریکا به قدس نیز بخشی از این استراتژی است.